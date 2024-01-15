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恒指高開13點 科指跌0.3% 中海外升1% 百度跌5%

恒指今早高開13點或0.09%，報16258點，大市成交金額9億元；國指今早高開4點或0.08%，報5486點。恒生科技指數開市報3459點，跌0.32%。通訊服務、信息技術、能源股推動大市。上升股份比例為6.34%，下跌為3.17%，無升跌為90.48%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、建行（0939）貢獻恒指較多。匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、中移動（0941）拖累大市。

藍籌35隻升，22隻下跌，25隻無升跌。中海外（0688）升1.27%，報12.76元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌1.6%，報16.04元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，12隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）開市報71.9元，升1.27%；跌幅最大的是百度（9888）開市報107.3元，跌5.55%。

恒指、科指低於主要平均線。

海普瑞藥業（9989）全資附屬遇電騙失1億元，或影響全年業績。創上市新低，見3.09元，開市報3.09元，跌4.33%。

上海多區鬆限購，天風證券︰一線城市將迎新一輪樓市寬鬆政策。融創（1918）開市報1.37元，升0.74%。禹洲（1628）無成交，報0.112元。龍光地產（3380）開市報0.68元，升13.33%。世茂集團（0813）無成交，報0.57元。旭輝（0884）開市報0.25元，跌1.96%。金茂（0817）開市報0.73元，升1.39%。

比亞迪（1211）據報洽購巴西鋰生產商。開市報212元，升0.47%。

國泰（0293）：香港航空機組人員協會沒參與機師晉升門檻變動。國泰將機長培訓飛行時數要求降低25%。開市報7.91元，跌0.13%。

龍湖（0960）去年合同銷售跌14%至1735億人幣。開市報10.28元，升0.78%。

小米（1810）出資4.9億人幣，伙雷軍個人公司組基金投資非上市公司。開市報14.42元，升0.84%。

史美倫：港交所（0388）將繼續扮演超級聯繫人今年重點推動多元化及加強信息披露。開市報252.6元，升0.64%。

港銀據報收緊對高槓桿或實力較弱發展商放貸。恒生（0011）開市報85.7元，升0.29%。匯控（0005）開市報61.1元，跌0.65%。東亞銀行（0023）無成交，報9.31元。中銀香港（2388）開市報19.36元，升0.73%。

本地地產股方面，新世界發展（0017）無成交，報11.1元。新鴻基地產（0016）開市報79.25元，無升跌。長實集團（1113）開市報37.8元，無升跌。恒地（0012）無成交，報22.75元。信和置業（0083）開市報8.18元，跌0.49%。華置（0127）無成交，報1.13元。嘉華國際（0173）開市報1.92元，無升跌。

中國太平（0966）前副總經理肖星涉嫌受賄被超訴。無成交，報6.37元。

中國上月新增貸款、社融及M2全遜預期。建行（0939）開市報4.56元，升0.22%。農業銀行（1288）開市報2.97元，升0.68%。工商銀行（1398）開市報3.7元，升0.27%。郵儲銀行（1658）開市報3.56元，升0.85%。招商銀行（3968）開市報26.35元，升0.57%。中國銀行（3988）開市報2.94元，升0.34%。

原訂本月中上市，天津建發（2515）：尚未釐定發售價，全球發售將推遲。

遠洋集團（3377）去年合約銷售額跌五成，招商局置地（0978）賣樓收入少20%。遠洋集團開市報0.375元，無升跌。招商局置地（0978）無成交，報0.305元。

阿里減持快狗（2246）至6.79%。無成交，報0.49元。

周大福（1929）上季香港同店銷售增59%。無成交，報11.04元。

傳阿里巴巴（9988）創辦人馬雲現身法國，觀賞NBA海外賽。開市報70.1元，跌0.64%。

長實（1113）委任趙汝成及班唐慧慈為執行委員會委員。開市報37.8元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，中廣核礦業（1164）創上市新高，見1.97元，開市報1.97元，升3.68%；安碩印度（2836）創上市新高，見39元，開市報39元，升0.31%；中深建業（2503）創上市新高，見0.95元，開市報0.95元，升2.15%。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括華南城（1668）低見0.255元，開市報0.255元，跌1.92%；海普瑞（9989）低見3.09元，開市報3.09元，跌4.33%；寶尊電商－Ｗ（9991）低見5.65元，開市報5.65元，跌1.4%。

創52周低，其中包括，眾安在綫（6060）低見16.04元，開市報16.04元，跌1.72%；中國太保（2601）低見14.34元，開市報14.34元，跌0.55%。

異動股

上升異動股，包括，龍光地產（3380）開市報0.68元，升13.33%；雙樺控股（1241）開市報0.073元，升8.96%；龍皇集團（8493）開市報0.435元，升8.75%；合景悠活（3913）開市報0.45元，升7.14%；世紀睿科（1450）開市報1.8元，升5.88%；科笛－Ｂ（2487）開市報7.4元，升5.71%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.248元，升5.53%；奧園（3883）開市報0.22元，升4.76%。

下跌異動股，包括，ＦＡ南方比特幣（3066）開市報17.35元，跌7.07%；雄岸科技（1647）開市報0.061元，跌6.15%；萬勵達（8482）開市報0.078元，跌6.02%；順風清潔能源（1165）開市報0.016元，跌5.88%；智富資源投資（0007）開市報0.065元，跌5.8%；百度（9888）開市報107.3元，跌5.55%；德信服務（2215）開市報2.25元，跌5.46%。

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