恒指今早高開13點或0.09%，報16258點，大市成交金額9億元；國指今早高開4點或0.08%，報5486點。恒生科技指數開市報3459點，跌0.32%。通訊服務、信息技術、能源股推動大市。上升股份比例為6.34%，下跌為3.17%，無升跌為90.48%。