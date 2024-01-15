美國、英國、加拿大及澳洲仍然為熱門升學地點，但值得留意的是，16%家長表示會視亞洲地區，如日本或新加坡等作升學首選。

另一重點是更多受訪者有意安排子女跨境就學。約7%香港受訪者考慮把內地視為就學選擇，而6%內地受訪者則計劃尋求在港就學的機會，這與現時只有0.5%受訪者安排子女跨境就學比率顯著增加。

過半(58%)受訪者表示海外升學的費用高於預期。受訪者指出最常見的原因(24%)為住宿費及生活開支增加。據研究顯示，英國、加拿大及澳洲學生專用住宿的租金價格較疫情前分別按年上升高達 9%、8%及27%。

有22%受訪者指出學費波動為超出預算的次要原因。雖然全球各地的具體數字有別，但在著名教育機構中可以留意到學費增幅普遍高於通脹水平。在2019-20學年年度，英國劍橋大學及牛津大學不同大學學科的國際學費上漲28%至76%。同樣地，美國常春藤盟校本科生學費在同一時期上漲近10%。

由於海外升學需要大量資金，大多數(83%)家長表示用自己的積蓄來支付部分或全部費用。此外，44%家長表示會透過借貸來支付教育費用。

隨著全球流動性上升，越來越多的客戶正在探索海外機會。匯豐保險推出全新的儲蓄計劃 — 匯圖多元貨幣保險計劃，提供多達9種貨幣選擇，滿足客戶對教育及退休規劃等國際需求。

由第3個保單周年日起，或在已繳清所有保費後（以較遲者為準），客戶可隨時靈活將保單貨幣轉換成美元、人民幣、港幣、英鎊、加拿大元、澳元、歐羅、新加坡元或澳門幣，每年可轉換最多3次。同時，客戶可行使「保單分拆選項」，依照人生階段不同的海外活動需求調整財富配置。貨幣轉換選項及保單分拆選項可同時行使。