moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

調查：過半家長稱子女海外升學費用高於預期 44%家長借貸來支付教育費用

Economist Impact發布研究報告，收集了1,000名家長的回覆，研究結果顯示越來越多家長計劃安排子女於更年幼階段到海外升學。雖然接近70%家長已經或正在計劃安排子女到海外接受大學教育，但值得注意的是，有21% 家長表示正考慮安排子女到海外接受中小學教育，比現時已把子女安排在海外接受中小教育的家長(11%)較高。

美國、英國、加拿大及澳洲仍然為熱門升學地點，但值得留意的是，16%家長表示會視亞洲地區，如日本或新加坡等作升學首選。

另一重點是更多受訪者有意安排子女跨境就學。約7%香港受訪者考慮把內地視為就學選擇，而6%內地受訪者則計劃尋求在港就學的機會，這與現時只有0.5%受訪者安排子女跨境就學比率顯著增加。

過半(58%)受訪者表示海外升學的費用高於預期。受訪者指出最常見的原因(24%)為住宿費及生活開支增加。據研究顯示，英國、加拿大及澳洲學生專用住宿的租金價格較疫情前分別按年上升高達 9%、8%及27%。

有22%受訪者指出學費波動為超出預算的次要原因。雖然全球各地的具體數字有別，但在著名教育機構中可以留意到學費增幅普遍高於通脹水平。在2019-20學年年度，英國劍橋大學及牛津大學不同大學學科的國際學費上漲28%至76%。同樣地，美國常春藤盟校本科生學費在同一時期上漲近10%。

由於海外升學需要大量資金，大多數(83%)家長表示用自己的積蓄來支付部分或全部費用。此外，44%家長表示會透過借貸來支付教育費用。

隨著全球流動性上升，越來越多的客戶正在探索海外機會。匯豐保險推出全新的儲蓄計劃 — 匯圖多元貨幣保險計劃，提供多達9種貨幣選擇，滿足客戶對教育及退休規劃等國際需求。

由第3個保單周年日起，或在已繳清所有保費後（以較遲者為準），客戶可隨時靈活將保單貨幣轉換成美元、人民幣、港幣、英鎊、加拿大元、澳元、歐羅、新加坡元或澳門幣，每年可轉換最多3次。同時，客戶可行使「保單分拆選項」，依照人生階段不同的海外活動需求調整財富配置。貨幣轉換選項及保單分拆選項可同時行使。 