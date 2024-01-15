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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR見4個月低 中長線拆息續跌 一年息見7個月低

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌0.8點子至4.76161%，是2023年9月12日後最低，當日報4.61935%。對上一次連跌4日是1月2日，當日拆息報4.98536%。

港元現報7.8188元升值20點子，曾貶值最多11點子，報7.8219元，亦曾升值最多36點子，報7.8172元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升85.2點子至4.77691%，是1月4日後最高；1星期HIBOR升3.26點子至4.48274%；2星期HIBOR跌0.29點子至4.58298%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.8點子至4.79816%，是2023年9月11日後最低；6個月期HIBOR跌1.06點子至4.79768%，是2023年6月14日後最低；12個月期HIBOR跌1.06點子至4.79768%，是2023年5月29日後最低。

美元指數現報102.334貶值0.07點或0.07%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45246%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6829%，連續3日擴闊，利差是2023年9月12日後最闊，當日差距為-0.8287%。

對上一次連續3日擴闊，是2023年12月29日，當日利差報-0.2011%。

 

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