美股今日假期休市，A股港股半日表現反覆。今早內地MLF利率出符預期維持不變，但淨投放表明，央行將保持總體寬鬆的境內流動性狀況。百度（9888）股價重挫，與軍方存在關聯的報道引發美國制裁擔憂。
恒指今早高開13點，高位升90點，低位跌140點，高低波幅230點。非必需消費品、信息技術、地產、必需消費品股推低大市。上升股份比例為22.98%，下跌為26.03%，無升跌為50.97%。
恒指半日跌25點或0.15%，報16219點，大市成交金額395億元；國指跌34點或0.64%，報5447點。恒生科技指數收報3410點，跌1.75%。
藍籌股成交金額150.44億元，佔大市成交38.08%；科指成份股成交金額93.12億元，佔大市成交23.57%；國指成份股成交金額121.49億元，佔大市成交30.75%。
24隻雙櫃台股，總成交0.51億元人民幣，相當於約0.56億港元，佔大市成交的0.07%。
窩輪及牛熊證成交金額增加3.56%，至92.2億元，佔大市成交23.31%。牛熊證成交金額46億元，增加18.96%；窩輪成交金額46.19億元，減少8.26%。
阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、理想汽車（2015）拖累大市。友邦（1299）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。
藍籌31隻升，45隻下跌，6隻無升跌。藥明生物（2269）升3.56%，收報30.55元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌3.1%，收報4.07元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，22隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報19.14元，升3.57%；跌幅最大的是百度（9888）收報102.1元，跌10.12%。
北水南下合計淨流入15.46億元，較上日增加5.31%，連續第2日流入，累計流入30.14億元淨流入金額是1月10日25.69億元後最多。南水北上合計淨流入11.61億元人民幣，終止連續1日流出。
法院暫停龍光（3380）子公司清盤聆訊四周。收報0.65元，升8.33%。
海普瑞藥業（9989）全資附屬遇電騙失1億元，或影響全年業績。創上市新低，見3.08元，收報3.12元，跌3.41%。
上海多區鬆限購，天風證券︰一線城市將迎新一輪樓市寬鬆政策。融創（1918）收報1.36元，無升跌。禹洲（1628）收報0.113元，升0.89%。龍光地產（3380）收報0.65元，升8.33%。世茂集團（0813）收報0.56元，跌1.75%。旭輝（0884）收報0.248元，跌2.75%。金茂（0817）平上市低位0.69元，收報0.71元，跌1.39%。
比亞迪（1211）據報洽購巴西鋰生產商。收報207.8元，跌1.52%。
國泰（0293）：香港航空機組人員協會沒參與機師晉升門檻變動。國泰將機長培訓飛行時數要求降低25%。收報7.96元，升0.51%。
龍湖（0960）去年合同銷售跌14%至1735億人幣。見52周低9.88元，收報10.1元，跌0.98%。
小米（1810）出資4.9億人幣，伙雷軍個人公司組基金投資非上市公司。收報14.24元，跌0.42%。
史美倫：港交所（0388）將繼續扮演超級聯繫人今年重點推動多元化及加強信息披露。收報251.8元，升0.32%。
港銀據報收緊對高槓桿或實力較弱發展商放貸。恒生（0011）收報85.85元，升0.47%。匯控（0005）收報61.25元，跌0.41%。東亞銀行（0023）收報9.31元，無升跌。中銀香港（2388）見52周低19.04元，收報19.08元，跌0.73%。
本地地產股方面，新世界發展（0017）收報10.96元，跌1.26%。新鴻基地產（0016）收報78.4元，跌1.07%。長實集團（1113）收報37.95元，升0.4%。恒地（0012）收報22.65元，跌0.44%。信和置業（0083）收報8.19元，跌0.36%。華置（0127）收報1.14元，升0.88%。嘉華國際（0173）收報1.91元，跌0.52%。
中國太平（0966）前副總經理肖星涉嫌受賄被超訴。收報6.33元，跌0.63%。
中國上月新增貸款、社融及M2全遜預期。建行（0939）收報4.55元，無升跌。農業銀行（1288）收報2.94元，跌0.34%。工商銀行（1398）收報3.69元，無升跌。郵儲銀行（1658）收報3.55元，升0.57%。招商銀行（3968）收報26.15元，跌0.19%。中國銀行（3988）收報2.92元，跌0.34%。
遠洋集團（3377）去年合約銷售額跌五成，招商局置地（0978）賣樓收入少20%。遠洋集團收報0.375元，無升跌。招商局置地（0978）收報0.305元，無升跌。阿里減持快狗（2246）至6.79%。收報0.47元，跌4.08%。
周大福（1929）上季香港同店銷售增59%。收報11.22元，升1.63%。
傳阿里巴巴（9988）創辦人馬雲現身法國，觀賞NBA海外賽。收報70元，跌0.78%。
長實（1113）委任趙汝成及班唐慧慈為執行委員會委員。收報37.95元，升0.4%。
破頂股包括，中廣核礦業（1164）創上市新高，見2.07元，收報2元，升5.26%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見37.15元，收報36.85元，升0.96%；安碩印度（2836）創上市新高，見39.22元，收報39.22元，升0.87%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8658元，收報8658元，升0.06%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1061.55元，收報1061.55元，升0.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1038.55元，收報1038.55元，升0.03%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見18.71元，收報18.7元，升1.63%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1107.4元，收報1106.9元，升0.02%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見113元，收報106.4元，跌3.8%；美中嘉和（2453）創上市新高，見14.1元，收報13.7元，升1.48%；中深建業（2503）創上市新高，見1.04元，收報1.01元，升8.6%；長久股份（6959）創上市新高，見8.99元，收報8.51元，升9.38%；經緯天地（2477）創上市新高，見3.65元，收報3.27元，升23.86%；華晨中國（1114）創52周高，見4.62元，收報4.54元，升1.79%；利基控股（0240）創52周高，見1.2元，收報1.2元，升0.84%；長城環亞控股（0583）創52周高，見0.28元，收報0.245元，跌2%；首鋼資源（0639）創52周高，見3.18元，收報3.17元，升4.97%；中石化冠德（0934）創52周高，見3.51元，收報3.49元，升0.29%；BRILLIANCE CHI（1114）創52周高，見4.62元，收報4.54元，升1.79%；中國利郎（1234）創52周高，見4.3元，收報4.29元，升0.23%；慕容家居（1575）創52周高，見0.34元，收報0.31元，升3.33%；立基工程控股（1690）創52周高，見0.073元，收報0.073元，升1.39%；魏橋紡織（2698）創52周高，見3.4元，收報3.4元，升0.29%。
46隻股份創上市新低，其中十隻包括，新城悅（1755）低見2.77元，收報2.81元，跌1.4%；雅生活服務（3319）低見3.17元，收報3.24元，跌0.92%；碧桂園服務（6098）低見5.76元，收報5.95元，無升跌；保利物業（6049）低見26.5元，收報27.75元，升1.09%；朗詩綠色生活（1965）低見0.2元，收報0.2元，跌16.67%；萬科（2202）低見6.25元，收報6.44元，升0.31%；佳兆業（1638）低見0.159元，收報0.159元，跌3.64%；宇華教育（6169）低見0.48元，收報0.48元，跌1.03%；太平洋酒吧（8432）低見0.041元，收報0.044元，跌20%；華南城（1668）低見0.255元，收報0.26元，無升跌。
95隻股份創52周低，其中十隻包括，新城發展（1030）低見1.06元，收報1.09元，跌0.91%；越秀地產（0123）低見5.15元，收報5.34元，跌0.93%；佳寧娜（0126）低見0.236元，收報0.236元，跌3.28%；中金（3908）低見9.93元，收報10.08元，跌0.4%；普拉達（1913）低見40元，收報40.4元，跌2.18%；眾安在綫（6060）低見16.04元，收報16.18元，跌0.86%；中國太保（2601）低見13.98元，收報14.08元，跌2.36%；中通快遞（2057）低見147.3元，收報147.4元，跌0.54%；大連港（2880）低見0.6元，收報0.62元，升3.33%；阿里健康（0241）低見3.62元，收報3.67元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，帝國金融集團（8029）收報0.141元，升41%；經緯天地（2477）創上市新高，見3.65元，收報3.27元，升23.86%；亞洲電視控股（0707）收報0.295元，升21.4%；官醞控股（8513）收報0.152元，升19.69%；融科控股（2323）收報0.019元，升18.75%；寶沙發展（1069）收報0.059元，升18%；中國創意控股（8368）收報0.93元，升16.25%；雙樺控股（1241）收報0.077元，升14.93%；惠陶集團（8238）收報0.063元，升14.55%；保德國際發展（0372）收報0.043元，升13.16%；奇點國際（1280）收報0.87元，升12.99%。
下跌異動股，包括，萬勵達（8482）收報0.058元，跌30.12%；國聯通信（8060）收報0.058元，跌25.64%；樂華娛樂（2306）收報5.74元，跌25.26%；辰興發展（2286）收報0.295元，跌23.38%；時富投資（1049）創上市新低，見0.79元，收報0.79元，跌20.2%；太平洋酒吧（8432）創上市新低，見0.041元，收報0.044元，跌20%；C-LINK SQ（1463）見52周低0.81元，收報0.81元，跌18.18%；朗詩綠色生活（1965）創上市新低，見0.2元，收報0.2元，跌16.67%；步陽國際（2457）創上市新低，見0.246元，收報0.246元，跌16.61%。
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