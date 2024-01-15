佳源國際指，由於房地產行業的參與者面臨著重大挑戰，而且成功反彈的時間存在極大不確定性，清盤人認為在9個月的期限內不太可能找到合適的投資者以恢復公司股票的買賣。因此，清盤人將與集團高層管理人員合作，以制定集團相關債務重組方案。

儘管目前中國房地產行業面臨重大挑戰及眾多不確定因素，集團仍一直作出重大努力交付其房地產開發項目。清盤人將與集團高層管理人員密切合作，優先穩定業務營運，以保障所有持份者的價值。

鑒於公司面臨的嚴峻挑戰，包括公司處於清盤中、內地房地產行業存在重大不確定性 及在9個月的有限時間內制定並向聯交所提交可行的復牌計劃，清盤人致力與集團高層管 理人員及顧問緊密合作，以取得圓滿成果。

為取得成功結果，使所有持份者的利益最大化，需要各方展現出與清盤人合作的意願，以實現集團的成功重組，並恢復公司股票的買賣。 清盤人將與債權人保持積極溝通，並將於切實可行情況下盡快向市場提供最新資料。

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