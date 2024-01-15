新界東北6幅地皮因未能達成協議而遭政府收地，中原集團創辦人施永青同日則在旗下報章撰文表示，六幅地都在補地價問題上談不攏，背後的原因是政府對後市過度樂觀，導致政府在估價上與地產商出現了重大的分歧。他建議政府不要衝動，「千萬不要受民粹主義者忽悠，動不動就用收地條例嚇人。」
文章引述發展商指，他們之所以與政府談不攏，除了因為政府對項目未來可獲得的賣樓收益預期過高外，還對地產商交回給政府的土地估價太低。
施永青指出，這些原址換地的新界北土地，並非位處山旮旯的農地，而是有發展潛力，符合政府規劃的可發展用地，只等談妥補地價，就可以開工。不過，政府只願意以一般農地的價錢來作價交換，導致要補的地價變得更加高。
對於政府表示將會以收地條例收地，施永青建議政府不宜太衝動，否則會挫折地產商參與新界發展的積極性。「這六幅地一時談不攏，可以談第二輪，第三輪。政府可千萬不要受民粹主義者忽悠，動不動就用收地條例嚇人，難道又再把地交給房協與房委會發展？」
對於有聲音質疑地產商是否在聯手向政府施壓，令政府在補地價問題上作更多的讓步，施永青認為，有關指控很嚴重，沒有證據可不宜亂猜。他認為，地產商之間競爭激烈，若大家都齊齊拿到平地，大家都沒有優勢，況且聯手向政府施壓，可能違反競爭法，為社會所不容。
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