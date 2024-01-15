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匯豐：今年內地GDP料增4.9% 香港增2.8% 美國減息0.75厘

匯豐環球研究亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主管范力民（Frederic Neumann）預期，今年中國內地GDP增長4.9%，屬於不錯的增長速度，預期內地在財政政策和房地產有相當大的寬鬆，有能力實現4.9%增長，不過今年房地產市場仍有阻力，需要更多刺激政策幫助。

今日人民銀行沒有下調中期借貸便利（MLF）利率，本月很可能不會減息。匯豐亞洲外匯分析主管周淑芬表示，人行仍對保持人民幣匯率穩定相當重視，她認為當美國真正開始減息，或財政政策已能帶動市場信心，經濟數據有起色，屆時人行再減息會更為有效。范力民則預期，人行在下半年前不會減息，會漸進地寬鬆。

外匯方面，周淑芬稱雖然今年息差收窄、風險情緒舒緩和外貿周期回升，會為亞洲貨幣帶來資金流入，但該行不認為今年亞洲貨幣會急升，不過預期美息降幅溫和，息差仍將保持在非常高的水平、內地經濟企穩而非反彈，地緣政治仍會令美元總體相當強韌。她預期年底人民幣為7.1，與去年底相約，她指過去數月資金外流緩解，但難見有足夠資金流入，如流向股市等帶動人民幣走強。

匯豐預期今年聯儲局自6月起減息，全年減息0.75厘，較利率期貨市場預期的1.5厘為少，惟美國債息在年底可返回3厘水平。港元拆息在年底見4厘水平，香港今年GDP則預期增長2.8%，范力民指在美息仍然高企、外貿和內地經濟增長並非太強，今年香港經濟穩定增長但不算強勁。

 

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