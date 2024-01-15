恒指今早高開13點，高位升90點，低位跌140點，高低波幅230點。非必需消費品、金融、信息技術、地產股推低大市。上升股份比例為27.48%，下跌為34.02%，無升跌為38.48%。

恒指收市跌28點或0.17%，報16216點，大市成交金額710億元，較上日增加2.3%，是1月11日937.17億元成交後最多；國指跌35點或0.65%，報5446點。恒生科技指數收報3404點，跌1.92%。

藍籌股成交金額315.7億元，佔大市成交44.46%；科指成份股成交金額192.36億元，佔大市成交27.09%；國指成份股成交金額254.41億元，佔大市成交35.83%。

24隻雙櫃台股，總成交0.3億元人民幣，相當於約0.33億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加12.95%，至100.56億元，佔大市成交14.14%。牛熊證成交金額50.24億元，增加29.92%；窩輪成交金額50.32億元，減少0.07%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）拖累大市。友邦（1299）、騰訊（0700）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌33隻升，43隻下跌，6隻無升跌。長建（1038）升3.58%，收報44.8元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌3.81%，收報59.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報19.14元，升3.57%；跌幅最大的是百度（9888）見52周低99.95元，收報100.5元，跌11.53%。

恒指、科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流入42.3億元，較上日增加188.13%，淨流入金額是1月3日68.16億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入56.98億元，對上一次連續2日淨流入是2024年1月2日。南水北上合計淨流出3.55億元人民幣，較上日減少88.3%，連續第2日流出，累計流出33.87億元。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多0.86%，是1月10日後最大跌幅。低見16104.5點，是1月10日16036.42點後最低。今日收市報16216.33點，是1月10日後收市新低，當日報16097.28點。連跌2日，累計跌85.71點，對上一次連跌2日是1月3日。

科指曾跌最多2.59%，是1月8日後最大跌幅，當日跌幅為3.48%。低見3380.59點，是2022年11月28日3313.73點後最低。收市報3404點，是2022年11月10日後收市新低，當日報3172.76點。連跌2日，累計跌99.02點，對上一次連跌2日是1月8日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月2日。

國指曾跌最多1.19%，是1月8日後最大跌幅，當日跌幅為2.78%。低見5416.67點，是1月11日5414.25點後最低。收市報5446.52點，是1月10日後收市新低，當日報5421.23點。連跌2日，累計跌47.96點，對上一次連跌2日是1月8日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是1月4日。

午後消息股表現

匯豐續看好本地公用股 「買入」長建、港燈、電能。長建（1038）收報44.8元，升3.58%。港燈－ＳＳ（2638）收報4.94元，升0.41%。電能實業（0006）收報45.5元，升2.48%。

大摩維持小米（1810）「增持」評級 目標價上調至19.5元。收報14.2元，跌0.7%。

華晨（1114）據報擬出售華晨寶馬股權 一汽等洽商。創52周高，見4.77元，收報4.66元，升4.48%。

蘋果首次為內地新iPhone提供折扣。手機設備向下，丘鈦（1478）收報3.61元，跌2.7%。舜宇（2382）收報59.4元，跌3.81%。高偉電子（1415）收報20.45元，跌1.21%。

清盤人︰佳源（2768）難在除牌前覓得投資者復牌 將制定債務重組方案。停牌。

東北電氣（0042）：黨釗釗不再擔任財務總監 劉可佳接任。收報0.243元，升5.19%。

今早及隔晚消息股表現

法院暫停龍光（3380）子公司清盤聆訊四周。收報0.63元，升5%。

海普瑞藥業（9989）全資附屬遇電騙失1億元，或影響全年業績。創上市新低，見3.08元，收報3.08元，跌4.64%。

上海多區鬆限購，天風證券︰一線城市將迎新一輪樓市寬鬆政策。融創（1918）收報1.35元，跌0.74%。禹洲（1628）收報0.103元，跌8.04%。龍光地產（3380）收報0.63元，升5%。世茂集團（0813）收報0.57元，無升跌。旭輝（0884）收報0.245元，跌3.92%。金茂（0817）平上市低位0.69元，收報0.71元，跌1.39%。

比亞迪（1211）據報洽購巴西鋰生產商。收報206.8元，跌1.99%。

國泰（0293）：香港航空機組人員協會沒參與機師晉升門檻變動。國泰將機長培訓飛行時數要求降低25%。收報7.91元，跌0.13%。

龍湖（0960）去年合同銷售跌14%至1735億人幣。見52周低9.88元，收報10.18元，跌0.2%。

小米（1810）出資4.9億人幣，伙雷軍個人公司組基金投資非上市公司。收報14.2元，跌0.7%。

史美倫：港交所（0388）將繼續扮演超級聯繫人今年重點推動多元化及加強信息披露。收報251.8元，升0.32%。

港銀據報收緊對高槓桿或實力較弱發展商放貸。恒生（0011）收報85.75元，升0.35%。匯控（0005）收報60.95元，跌0.89%。東亞銀行（0023）收報9.38元，升0.75%。中銀香港（2388）見52周低19.04元，收報19.04元，跌0.94%。

本地地產股方面，新世界發展（0017）收報10.94元，跌1.44%。新鴻基地產（0016）收報78.45元，跌1.01%。長實集團（1113）收報37.95元，升0.4%。恒地（0012）收報22.6元，跌0.66%。信和置業（0083）收報8.16元，跌0.73%。華置（0127）收報1.14元，升0.88%。嘉華國際（0173）收報1.92元，無升跌。

中國太平（0966）前副總經理肖星涉嫌受賄被超訴。收報6.34元，跌0.47%。

中國上月新增貸款、社融及M2全遜預期。建行（0939）收報4.53元，跌0.44%。農業銀行（1288）收報2.96元，升0.34%。工商銀行（1398）收報3.7元，升0.27%。郵儲銀行（1658）收報3.52元，跌0.28%。招商銀行（3968）收報26.4元，升0.76%。中國銀行（3988）收報2.93元，無升跌。

遠洋集團（3377）去年合約銷售額跌五成，招商局置地（0978）賣樓收入少20%。遠洋集團收報0.37元，跌1.33%。招商局置地（0978）收報0.3元，跌1.64%。阿里減持快狗（2246）至6.79%。收報0.47元，跌4.08%。

周大福（1929）上季香港同店銷售增59%。收報11.28元，升2.17%。

傳阿里巴巴（9988）創辦人馬雲現身法國，觀賞NBA海外賽。收報70元，跌0.78%。

長實（1113）委任趙汝成及班唐慧慈為執行委員會委員。收報37.95元，升0.4%。

破頂股表現

破頂股包括，中廣核礦業（1164）創上市新高，見2.07元，收報1.99元，升4.74%；台州水務（1542）創上市新高，見18元，收報2.6元，升16.07%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見37.15元，收報36.6元，升0.27%；安碩印度（2836）創上市新高，見39.5元，收報39.3元，升1.08%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8658元，收報8658元，升0.06%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見1992.5元，收報1992.5元，升0.96%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1097.95元，收報1097.95元，升0.1%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1061.55元，收報1061.55元，升0.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1038.6元，收報1038.3元，升0%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見18.79元，收報18.75元，升1.9%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1107.4元，收報1106.9元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見543.6元，收報543.6元，升0.03%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.005元，收報5.005元，升0.91%；ＧＸ亞洲綠債－Ｒ（83128）創上市新高，見50.46元，收報50.46元，升0.4%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見113元，收報109.6元，跌0.9%；美中嘉和（2453）創上市新高，見14.1元，收報13.78元，升2.07%；中深建業（2503）創上市新高，見1.04元，收報1.03元，升10.75%；長久股份（6959）創上市新高，見8.99元，收報8.76元，升12.6%；經緯天地（2477）創上市新高，見3.84元，收報3.67元，升39.02%；華晨中國（1114）創52周高，見4.77元，收報4.66元，升4.48%；利基控股（0240）創52周高，見1.2元，收報1.19元，無升跌；鄭煤機（0564）創52周高，見9.75元，收報9.7元，升3.97%；長城環亞控股（0583）創52周高，見0.28元，收報0.247元，跌1.2%；首鋼資源（0639）創52周高，見3.19元，收報3.16元，升4.64%；中石化冠德（0934）創52周高，見3.51元，收報3.46元，跌0.57%；中國通海金融（0952）創52周高，見0.19元，收報0.19元，無升跌；BRILLIANCE CHI（1114）創52周高，見4.77元，收報4.66元，升4.48%；中國利郎（1234）創52周高，見4.3元，收報4.26元，跌0.47%；慕容家居（1575）創52周高，見0.34元，收報0.315元，升5%。

破底股方面

55隻股份創上市新低，其中十隻包括，新城悅（1755）低見2.77元，收報2.85元，無升跌；雅生活服務（3319）低見3.17元，收報3.23元，跌1.22%；碧桂園服務（6098）低見5.76元，收報5.82元，跌2.18%；保利物業（6049）低見26.5元，收報27.45元，無升跌；中駿商管（0606）低見0.465元，收報0.465元，跌5.1%；朗詩綠色生活（1965）低見0.2元，收報0.219元，跌8.75%；萬科（2202）低見6.25元，收報6.43元，升0.16%；佳兆業（1638）低見0.158元，收報0.162元，跌1.82%；宇華教育（6169）低見0.48元，收報0.485元，無升跌；太平洋酒吧（8432）低見0.041元，收報0.048元，跌12.73%。

135隻股份創52周低，其中十隻包括，新城發展（1030）低見1.06元，收報1.09元，跌0.91%；越秀地產（0123）低見5.15元，收報5.29元，跌1.86%；佳寧娜（0126）低見0.233元，收報0.238元，跌2.46%；中金（3908）低見9.93元，收報9.95元，跌1.68%；普拉達（1913）低見40元，收報43.45元，升5.21%；眾安在綫（6060）低見16.04元，收報16.26元，跌0.37%；中國太保（2601）低見13.98元，收報14.34元，跌0.55%；中通快遞（2057）低見146元，收報146.8元，跌0.94%；大連港（2880）低見0.6元，收報0.61元，升1.67%；阿里健康（0241）低見3.62元，收報3.67元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，駿東控股（8277）創52周高，見0.146元，收報0.14元，升62.79%；開明投資（0768）收報0.029元，升45%；經緯天地（2477）創上市新高，見3.84元，收報3.67元，升39.02%；惠陶集團（8238）收報0.073元，升32.73%；天泓文創（8500）收報0.74元，升29.82%；直通電訊（8337）收報0.168元，升29.23%；保德國際發展（0372）收報0.049元，升28.95%；奇點國際（1280）收報0.99元，升28.57%；帝國金融集團（8029）收報0.128元，升28%；寶發控股（8532）收報0.06元，升25%；飛揚集團（1901）收報0.28元，升24.44%。

下跌異動股，包括，萬勵達（8482）收報0.05元，跌39.76%；長城匯理（8315）收報0.079元，跌30.7%；國聯通信（8060）收報0.056元，跌28.21%；ITP HOLDINGS（8446）見52周低0.6元，收報0.6元，跌26.83%；樂華娛樂（2306）收報5.73元，跌25.39%；首都創投（2324）創上市新低，見0.1元，收報0.1元，跌21.88%；興利（香港）控股（0396）創上市新低，見0.037元，收報0.04元，跌18.37%；時富投資（1049）創上市新低，見0.78元，收報0.81元，跌18.18%；森美控股（0756）收報0.184元，跌15.98%；C-LINK SQ（1463）見52周低0.81元，收報0.84元，跌15.15%；安域亞洲（0645）收報0.102元，跌15%。

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