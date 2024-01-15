財經事務及庫務局發言人表示，金發局致力促進香港金融服務業發展進行的研究、市場推廣及培養人才工作至為重要。今次獲委任新成員均為業界資深從業員，擁有豐富國際金融投資經驗及知識，期望他們協助金發局擴闊及深化與環球持份者的聯繫，進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。

財庫局發言人亦向卸任的金發局董事會成員范鴻齡、霍經麟、胡章宏博士和賴智明致意，感謝他們任內對金發局作出的貢獻。

新成員之一陳婉真為支付寶香港行政總裁及螞蟻集團大灣區戰略發展及政府事務執行副總裁；卸任成員之一賴智明為騰訊（0700）有份投資的富融銀行董事長。

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