集團執行董事及首席財務官蘇顯龍(Marco)表示，集團在香港現已有超過30家分店。內地與澳門現有22家分店。集團目前超七成收入來自香港，疫情後收入已經超過疫情前。蘇顯龍續指，截至2023年9月底為止，集團收入有81%來自醫療美容，19%來自非醫療美容。並且，集團數據顯示，每位客戶每年一個套餐平均消費為2萬8千元，而每個套餐的服務一般包括6個月的療程，及換言之，一個客戶一年可於集團消費達5.6萬元。

此外，蘇顯龍稱，集團未來在香港會著重擴展「社區店」，是由於集團觀察到疫情後客戶傾向於在家周圍接受服務。現集團已在港開設7至8家社區分店，包括荃灣、太古及將軍澳等地。

關於內地市場，郭彥勤表示，集團未來主要會發展大灣區及上海市場。至於北上消費潮，郭彥勤稱並未影響到香港生意，集團主打高端消費，一些內地未獲審批的機器反而可反向吸引到內地客戶來港接受服務。

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