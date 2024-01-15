該行指，在其分析員視察當時所見，影匯麒龍新開的12張高端中場賭枱，有11張有玩家參與博彩其中，17名賭客下注逾100萬元，相當於每名賭客下注61294元，為其統計內排名第二高。當中下注金額巨大，賭注介乎10萬至27萬元並俗稱「巨鯨」的大客，亦有5名。

在今次1月12日其統計的全澳門20個主要高端中場表現，共錄534名賭客，對照去年12月份統計時只有404名，按月增32%，亦比去年10月黃金周時多出5%。

當日統計的總下注額則達1150萬元，人均注碼為21581元，比去年12月錄得的22677元略少，但是比2019年疫情前他們有統計的1月份多45%。這反映出，賭客質素未有大變。

花旗當日統計時，發現持有10萬元或以上下注的「巨鯨」，更多達27人，比去年12月的20人為多。

另一方面，除了過往在買廿一點時會在莊家面牌時出現Ace時提供閒家買保險的機制之外，花旗指，對於美高梅澳門及美獅美高梅娛樂場內，在6張百家樂枱提供新的保險安排，感到驚奇。該行相信，若獲賭客接納，該等安排有助增加賭場優勢。其印象中，過往曾經在雲頂集團的娛樂場，提供過類似的百家樂保險安排。本報翻查過資料則顯示，在過往貴賓廳主打的年代，澳門的賭廳龍頭如黃金集團，亦有提供百家樂的保險安排。

在六大博企的高端中場中，花旗指，根據其1月份進行的調查及統計，以銀河娛樂（0027）的市場佔有率最高，達到31%，比去年12月時的27%為高。澳門博彩（0880）的比例最少，只有2.8%。至於中場博彩方面，該行稱，今年1月的數據顯示，平均百家樂受注額為2219元，比去年12月的2064元多出8%。

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