中國南方航空（1055）公布去年12月主要營運數據，期內載客人數按年升182.66%至1208.9萬人次，近乎2019年疫情前同期水平；全年累計增127%至1.42億人次，恢復至疫前九成。客運運力投入（按可利用座公里計）按年上升149.76%，其中國内、地區和國際分別上升109.76%、250.98%和537.54%；旅客周轉量（按收入客公里計）升197.81%；客座率為79.38%，按年上升12.81個百分點。
貨運方面，貨運及郵運量按年增59.32%至16萬噸，去年全年升19.47%至158.5萬噸。12月貨運運力投入（按可利用噸公里—貨郵運計）上升75.00%；貨郵周轉量（按收入噸公里—貨郵運計）升43.56%；貨郵載運率為52.14%，按年下降11.42個百分點。
另外，集團期內引進10架飛機，包括4架A321NEO飛機、5架A320NEO飛機和1架ARJ21飛機；退出6架飛機，包含1架A330-200飛機、2架A321飛機、2架A320飛機和1架B737-700飛機。截至去年底止，集團合計運營908架運輸飛機。
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