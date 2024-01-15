據彭博報導，在今日的清盤聆訊中，票據持有人達成債務重組協議並計畫撤銷針對其兩個關鍵子公司的香港清盤申請後，銀行債權人卻揚言可能接替前者提出清盤呈請。

一位代表銀行債權人的律師在聆訊中表示，可能會替代原先提出清盤呈請的債券持有人，理由是公司未能提供所需的資料。代表龍光美元票據持有人的一位律師告訴法庭，尋求在簽署一份票據重組協議之後撤銷此前提出的清盤呈請。

為了給銀行債權人更多時間考慮是否接棒成為新的清盤呈請人，香港法官陳健強宣布將清盤聆訊暫停四周，並表示這一決定「非常特殊」，一再押後的法庭聆訊程序已拖延得「太久」。

今日龍光曾升16.7%，其後升幅收窄，全日收升5%，報0.63元。

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