隨著區塊鏈與數字資產行業在香港穩步發展，雙方未來將在金融科技、區塊鏈教育、數字資產交易、數字化轉型等多個業務領域展開深度合作，充分抓住區塊鏈與數字資產行業行業的發展機遇，共同推動香港數字資產金融領域的創新，為客戶和市場創造更多價值。

HashKey Exchange目前已獲證監會批準，持有第1類和第7類牌照，為專業投資者與零售投資者提供一站式虛擬資產交易服務。Pando Finance是一所持牌公司，為企業和個人投資者提供各種投資解決方案。公司核心業務包括潘渡區塊鏈主題 ETF (3112 HK) 和潘渡創新主題 ETF (3056 HK) 兩支主動型ETF。此外，Pando Group還在美國提交了現貨比特幣ETF申請。

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