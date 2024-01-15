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德昌電機首9個月營業額增7%至29億美元 料全年銷售中個位數增長

德昌電機（0179）公布截至2023年底止九個月數據，營業額為28.71億美元，按年增長7%。期內與美元相關的淨匯率變動對營業額影響輕微，原因是歐元轉強的影響，被人民幣及加元轉弱所抵消。汽車產品組別之9個月營業額為24.22億美元，按年增長14%。這較同期全球輕型汽車行業產量預計增長之10%為佳。

至於工商用產品組別，過去9個月營業額為4.49億美元，按年減少18%。未計入外匯變動及一項收購的700萬美元影響，該部門過去九個月營業額按年減少19%。其解釋，儘管通脹放緩，消費者仍對經濟不確定性和高利率存有擔憂。因此，他們選擇避免或推遲可支配開支，此需求的下降嚴重影響工商用產品組別的銷售。同時，製造和零售渠道的庫存過剩顯著加劇，從而減緩客戶補貨的訂單。

主席汪穗中指，在全球經濟增長因通脹和利率上升而大幅放緩的情況下，集團在首9個月仍實現了穩健的銷售增長。集團的汽車零部件部門表現特別強勁，並因其產品應用是業界轉型為電氣化的關鍵推動力，而繼續取得重要的新業務。另一方面，工業和消費產品應用的需求仍然疲弱，消費者不願意在非必需品上消費，而由於疫情結束時的過度存倉，零售和合同製造渠道的庫存水平仍然異常高企。

他們預計本財政年度第四季的總營業額，將與去年相若，因此集團仍有望實現中個位數百分比的全年銷售增長。

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