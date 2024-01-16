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港股ADR升1點 夜期低水51點 美期亞股跌

美股休市，港股ADR升1.7點或0.01%，報16246點，即月恒指夜期跌85點，報16165點，夜期低水51點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.17%，折合報288.9元；阿里巴巴（9988）升0.36%，折合報70.25元；美團（3690）跌0.21%，折合報75.49元；匯控（0005）升1.09%，折合報61.61元；建行（0939）升0.08%，折合報4.53元。

道期現跌0.182%；標期現跌0.2%；納期現跌0.24%。日本東證指數現跌0.27%；韓國KOSPI指數現跌0.46%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.86%。

VIX指數隔晚升4.33%或0.55點，報13.25點。

紐油現升0.06%或0.04美元，報72.73美元；布油現跌0.17%或0.14美元，報78.15美元；金價現跌0.2%或4.2美元，報2052.35美元；LME 銅期貨隔晚升0.5%或42美元，報8381美元。美國10年期債息現升1.29%或0.0509厘，報3.9899厘。

今日焦點股份可留意：

美國商船亞丁灣遭胡塞武裝飛彈擊中。留意航運股如東方海外（0316）、中遠海控（1919）、海豐國際（1308）

361度（1361）：主品牌產品第四季零售額 增長超過20%。

大眾金融（0626）最快今日公布業績。

百度（9888）澄清指未有與論文作者所屬機構有合作或定制服務。

德昌電機（0179）首9個月營業額增7%至29億美元，料全年銷售中個位數增長。

東航（0670）上月客運運力投入增兩倍。

藥明生物（2269）CTO周偉昌將於3月底退休。

松齡（1989）股東大比數通過私有化，2月29日除牌。

南方航空（1055）去年客運力投入升1.5倍。

富臨（1443）在西九M+簽租約開餐館。

花旗：1月高端中場「巨鯨」下注較上月多 料百家樂保險機制增賭場優勢。

龍資源（1712）料去年盈利增至最多550萬澳元。

完美醫療（1830）新品牌「悟空spa」三店齊開，集團收入已超疫情前水平。

 

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