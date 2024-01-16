恒指今早低開186點或1.15%，報16030點，大市成交金額13億元；國指今早低開55點或1.02%，報5391點。恒生科技指數開市報3369點，跌1.01%。上升股份比例為3.56%，下跌為6.29%，無升跌為90.14%。