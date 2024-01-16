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恒指低開186點 科指跌1% 中升、美團跌2% 百度升0.7%

恒指今早低開186點或1.15%，報16030點，大市成交金額13億元；國指今早低開55點或1.02%，報5391點。恒生科技指數開市報3369點，跌1.01%。上升股份比例為3.56%，下跌為6.29%，無升跌為90.14%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。百度 （9888）、中信（0267）、聯通（0762）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，63隻下跌，14隻無升跌。中信（0267）升0.4%，報7.52元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌2.99%，報15.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，19隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）開市報101.2元，升0.7%；跌幅最大的是美團（3690）開市報73.85元，跌2.38%。

恒指、科指低於主要平均線。

美國商船亞丁灣遭胡塞武裝飛彈擊中。東方海外（0316）開市報115.4元，無升跌。中遠海控（1919）開市報8.12元，無升跌。海豐國際（1308）開市報13.1元，跌0.15%。

361度（1361）：主品牌產品第四季零售額 增長超過20%。開市報3.67元，升1.38%。

大眾金融（0626）最快今日公布業績。無成交，報1.39元。

百度（9888）澄清指未有與論文作者所屬機構有合作或定制服務。開市報101.2元，升0.7%。

德昌電機（0179）首9個月營業額增7%至29億美元，料全年銷售中個位數增長。開市報11.2元，無升跌。

東航（0670）上月客運運力投入增兩倍。無成交，報2.18元。

藥明生物（2269）CTO周偉昌將於3月底退休。開市報30.5元，無升跌。

松齡（1989）股東大比數通過私有化，2月29日除牌。停牌。

南方航空（1055）去年客運力投入升1.5倍。無成交，報3.17元。

富臨（1443）在西九M+簽租約開餐館。無成交，報0.208元。

花旗：1月高端中場「巨鯨」下注較上月多 料百家樂保險機制增賭場優勢。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報5.35元。美高梅中國（2282）開市報10.6元，升0.57%。澳博（0880）開市報2.33元，無升跌。永利澳門（1128）無成交，報6.31元。銀河娛樂（0027）開市報39.8元，跌0.5%。金沙中國（1928）開市報21.55元，跌1.6%。

龍資源（1712）料去年盈利增至最多550萬澳元。無成交，報1.68元。

完美醫療（1830）新品牌「悟空spa」三店齊開，集團收入已超疫情前水平。無成交，報3.24元。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括中駿商管（0606）低見0.46元，開市報0.46元，跌1.08%；優越集團控股（1841）低見0.19元，開市報0.19元，跌8.21%；心動公司（2400）低見8.75元，開市報8.75元，跌1.8%；海普瑞（9989）低見3.07元，開市報3.07元，跌0.32%。

創52周低，其中包括，京東健康（6618）低見31.5元，開市報31.5元，跌2.02%；快手（1024）低見46.05元，開市報46.05元，跌1.18%；中銀香港（2388）低見18.9元，開市報18.9元，跌0.74%；康師傅（0322）低見8.34元，開市報8.34元，跌1.42%。

異動股

上升異動股，包括，大成糖業（3889）開市報0.074元，升12.12%；泰凌醫藥（1011）開市報0.058元，升11.54%；龍皇集團（8493）開市報0.38元，升10.14%；WAC HOLDINGS（8619）開市報0.345元，升9.52%；裕承科金（0279）開市報0.041元，升7.89%；中達集團控股（0139）開市報0.014元，升7.69%；Keep（3650）開市報6.57元，升6.83%；美瑞健康國際（2327）開市報0.239元，升6.22%；偉立控股（2372）開市報0.35元，升6.06%；飛揚集團（1901）開市報0.295元，升5.36%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.247元，升5.11%。

下跌異動股，包括，ITP HOLDINGS（8446）見52周低0.51元，開市報0.51元，跌15%；盛諾集團（1418）開市報0.07元，跌12.5%；優越集團控股（1841）創上市新低，見0.19元，開市報0.19元，跌8.21%；萬勵達（8482）開市報0.047元，跌6%；寶積資本（8168）見52周低0.083元，開市報0.083元，跌5.68%；宏光半導體（6908）開市報0.5元，跌5.66%；眾誠能源（2337）開市報4.71元，跌3.68%；ALCO HOLDINGS（0328）開市報2.68元，跌3.6%；盈滙企業控股（2195）開市報0.2元，跌3.38%；巴克１７９８集團（1010）開市報0.61元，跌3.17%；中升（0881）開市報15.6元，跌2.99%。

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