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中國股票跌得夠深 吸引長期睇淡投資者做準備

彭博社報道，中國股票跌得夠深、夠久，一些持懷疑態度的投資者也在為至少是短期的反彈做準備，包括長期睇淡的Bell Asset Management Ltd.。此外，隨著估值變得具有吸引力，摩根資產管理和貝萊德看到反彈的潛力。

總部位於墨爾本的Bell Asset Management，管理著51億澳元（34億美元）的全球股票，避開中國股票已有近十年時間，上一次持有A股還是2014年12月的事。Bell Asset Management的首席投資官Ned Bell表示，「我們不那麼悲觀了，正在有選擇地尋找價值」，考慮買入包括騰訊（0700）在內的大型科技股。

中國股票估值已跌至歷史低點附近，MSCI中國指數較2021年頂點下跌了約60%，目前遠期市盈率還不到9倍。相比之下，MSCI印度指數和標普500指數分別為22倍和19倍。對中國股市持中性看法的摩根資管預計，一旦財報周期逆轉，中國股市就會反彈。摩根資管全球多資產策略師Sylvia Sheng稱，「估值絕對很有吸引力，倉位似乎相當輕」，「我們已經看到宏觀勢頭企穩，但我們認為這將逐步帶來盈利下降趨勢企穩」。

 

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