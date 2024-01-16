港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌5日，跌2.11點子至4.74048%，是2023年9月12日後最低，當日報4.61935%。對上一次連跌5日是2024年1月3日，當日拆息報4.88048%。
港元現報7.8235元升值2點子，曾貶值最多1點子，報7.8238元，亦曾升值最多19點子，報7.8218元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌71.74點子至4.05952%，是1月12日後最低；1星期HIBOR跌6.81點子至4.41464%；2星期HIBOR跌4.18點子至4.54119%，是2023年9月12日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.71點子至4.78107%，是2023年9月11日後最低；6個月期HIBOR跌1.8點子至4.77964%，是2023年6月14日後最低；12個月期HIBOR跌1.95點子至4.77821%，是2023年5月29日後最低。
美元指數現報102.842升值0.438點或0.43%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45246%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6829%，連續3日擴闊，利差是2023年9月12日後最闊，當日差距為-0.8287%。
對上一次連續3日擴闊，是2023年12月29日，當日利差報-0.2011%。
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