文章日期：2024年1月16日 11:40
美匯回升，美債復市息口向上，引發環球股匯波動，內地股市亦跟隨先升後跌。
上證收報2868.30點，跌0.62%，成交1778億元。深成指收報8898.14點，跌0.73%，成交2352億元。創業板指收報1730.02點，跌0.89%，成交881億元。
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