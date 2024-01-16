美國昨休市，今早美債復市美債息上升、美匯亦向上，拖累環球股市、美期向下，港股今早亦先升後跌，恒指失守16000點關，低見15898.2點，是2022年11月4日15442.76點後最低，3日暫累跌397點；科指亦見超過一年新低。