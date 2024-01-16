美國昨休市，今早美債復市美債息上升、美匯亦向上，拖累環球股市、美期向下，港股今早亦先升後跌，恒指失守16000點關，低見15898.2點，是2022年11月4日15442.76點後最低，3日暫累跌397點；科指亦見超過一年新低。
恒指今早低開186點，高位跌19點，低位跌318點，高低波幅299點。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為12.51%，下跌為39.12%，無升跌為48.35%。
恒指半日跌311點或1.92%，報15904點，大市成交金額404億元；國指跌100點或1.85%，報5345點。恒生科技指數收報3324點，跌2.34%。
藍籌股成交金額176.19億元，佔大市成交43.61%；科指成份股成交金額94.83億元，佔大市成交23.47%；國指成份股成交金額136.85億元，佔大市成交33.87%。
24隻雙櫃台股，總成交0.22億元人民幣，相當於約0.24億港元，佔大市成交的0.06%。
窩輪及牛熊證成交金額減少12.57%，至87.91億元，佔大市成交21.72%。牛熊證成交金額34.57億元，減少31.18%；窩輪成交金額53.34億元，增加6%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。中移動（0941）、神華（1088） 、百度 （9888）貢獻恒指較多。
藍籌7隻升，75隻下跌，0隻無升跌。攜程（9961）升0.83%，收報292.6元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌7.07%，收報9.46元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是百度（9888）收報102元，升1.49%；跌幅最大的是京東健康（6618）創上市新低，見29.8元，收報30元，跌6.69%。
北水南下合計淨流入13.29億元，較上日減少68.58%，連續第3日流入，累計流入70.27億元，對上一次連續3日淨流入是1月3日。南水北上合計淨流出44.83億元人民幣，較上日增加1163.78%，連續第3日流出，累計流出78.7億元。
平安銀行據報將41間發展商列入可獲融資支持名單 新地、新世界在列。入圍股表現如下，龍湖集團（0960）見52周低9.41元，收報9.46元，跌7.07%。萬科（2202）創上市新低，見6.16元，收報6.18元，跌3.89%。綠城中國（3900）見52周低6.9元，收報6.94元，跌2.94%。新世界發展（0017）收報10.68元，跌2.38%。新鴻基地產（0016）收報78.15元，跌0.38%。
復星旅遊文化（1992）擬售Thomas Cook予eSky。收報5.46元，跌0.18%。
碧桂園（2007）料今年交付逾48萬伙。收報0.68元，跌5.56%。
美國商船亞丁灣遭胡塞武裝飛彈擊中。3艘卡塔爾向歐洲運送液化天然氣商船改道 避開紅海。東方海外（0316）收報114.8元，跌0.52%。中遠海控（1919）收報8元，跌1.48%。海豐國際（1308）收報12.72元，跌3.05%。
361度（1361）：主品牌產品第四季零售額 增長超過20%。收報3.62元，無升跌。
大眾金融（0626）最快今日公布業績。見52周低1.39元，收報1.39元，無升跌。
百度（9888）澄清指未有與論文作者所屬機構有合作或定制服務。收報102元，升1.49%。
德昌電機（0179）首9個月營業額增7%至29億美元，料全年銷售中個位數增長。收報11.34元，升1.25%。
東航（0670）上月客運運力投入增兩倍。收報2.2元，升0.92%。
藥明生物（2269）CTO周偉昌將於3月底退休。收報30.4元，跌0.33%。
松齡（1989）股東大比數通過私有化，2月29日除牌。停牌。
南方航空（1055）去年客運力投入升1.5倍。收報3.18元，升0.32%。
富臨（1443）在西九M+簽租約開餐館。收報0.208元，無升跌。
花旗：1月高端中場「巨鯨」下注較上月多 料百家樂保險機制增賭場優勢。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報5.2元，跌2.8%。美高梅中國（2282）收報10.6元，升0.57%。澳博（0880）收報2.3元，跌1.29%。永利澳門（1128）收報6.25元，跌0.95%。銀河娛樂（0027）收報39.75元，跌0.63%。金沙中國（1928）收報21.7元，跌0.91%。
龍資源（1712）料去年盈利增至最多550萬澳元。收報1.68元，無升跌。
完美醫療（1830）新品牌「悟空spa」三店齊開，集團收入已超疫情前水平。收報3.26元，升0.62%。
破頂股包括，中廣核礦業（1164）創上市新高，見2.11元，收報2.02元，升1.51%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1061.65元，收報1061.65元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1038.65元，收報1038.35元，升0%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.03元，收報5.03元，升0.5%；長久股份（6959）創上市新高，見9.01元，收報7.68元，跌12.33%；經緯天地（2477）創上市新高，見4.26元，收報3.75元，升2.18%；華晨中國（1114）創52周高，見4.79元，收報4.62元，跌0.86%；鄭煤機（0564）創52周高，見9.87元，收報9.69元，跌0.1%；萊爾斯丹（0738）創52周高，見0.425元，收報0.425元，升2.41%；BRILLIANCE CHI（1114）創52周高，見4.79元，收報4.62元，跌0.86%；港亞控股（1723）創52周高，見0.225元，收報0.218元，升3.81%；天長集團（2182）創52周高，見0.52元，收報0.52元，無升跌；伯明翰體育（2309）創52周高，見2.78元，收報2.73元，升8.33%；魏橋紡織（2698）創52周高，見3.4元，收報3.4元，無升跌；威勝控股（3393）創52周高，見4.14元，收報4.05元，升3.32%；智中國際（6063）創52周高，見0.157元，收報0.157元，升3.97%。
63隻股份創上市新低，其中十隻包括，新城悅（1755）低見2.72元，收報2.73元，跌4.21%；雅生活服務（3319）低見3.09元，收報3.1元，跌4.02%；碧桂園服務（6098）低見5.49元，收報5.53元，跌4.98%；世茂服務（0873）低見1.02元，收報1.03元，跌4.63%；中駿商管（0606）低見0.46元，收報0.465元，無升跌；合景泰富（1813）低見0.465元，收報0.465元，跌6.06%；萬科（2202）低見6.16元，收報6.18元，跌3.89%；佳兆業（1638）低見0.156元，收報0.157元，跌3.09%；雅居樂（3383）低見0.71元，收報0.71元，跌4.05%；美的置業（3990）低見4.73元，收報4.75元，跌3.46%。
132隻股份創52周低，其中十隻包括，綠城中國（3900）低見6.9元，收報6.94元，跌2.94%；新城發展（1030）低見1.04元，收報1.04元，跌4.59%；保利置業（0119）低見1.41元，收報1.42元，跌2.74%；越秀地產（0123）低見4.93元，收報4.94元，跌6.62%；中金（3908）低見9.82元，收報9.83元，跌1.21%；海通證券（6837）低見3.93元，收報3.94元，跌1.01%；希慎（0014）低見14.12元，收報14.14元，跌2.08%；晶門半導體（2878）低見0.285元，收報0.29元，跌3.33%；眾安在綫（6060）低見15.94元，收報15.98元，跌1.72%；中通快遞（2057）低見144.4元，收報144.5元，跌1.57%。
異動股
上升異動股，包括，弘海高新資源（0065）收報0.325元，升51.16%；閩港控股（0181）收報0.16元，升40.35%；中國基礎能源（8117）收報0.049元，升32.43%；奇點國際（1280）收報1.3元，升31.31%；惠陶集團（8238）收報0.093元，升27.4%；曠逸國際（1683）收報0.13元，升21.5%；太和控股（0718）收報0.042元，升20%；維亮控股（8612）收報0.033元，升17.86%；奧栢中國（8148）收報0.021元，升16.67%；智城發展控股（8268）收報0.47元，升16.05%；廣州農商銀行（1551）收報2.11元，升14.05%。
下跌異動股，包括，樂華娛樂（2306）創上市新低，見1.13元，收報1.45元，跌74.69%；錦勝集團（控股）（0794）創上市新低，見0.15元，收報0.15元，跌39.02%；ITP HOLDINGS（8446）見52周低0.3元，收報0.39元，跌35%；百果園集團（2411）創上市新低，見3.91元，收報4.33元，跌27.83%；森美控股（0756）收報0.136元，跌26.09%；百德國際（2668）收報0.26元，跌24.64%；開明投資（0768）收報0.022元，跌24.14%；升華蘭德（8106）收報0.065元，跌22.62%；盛諾集團（1418）收報0.062元，跌22.5%；帝國金融集團（8029）收報0.1元，跌21.88%；金泰能源控股（2728）收報0.018元，跌21.74%。
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