指出，目前共有11家銀行參與提供安老按揭，上海商銀排名第二，期內有3宗安老按揭登記，按年增加50%，巿佔率增至0.9%。東亞銀行和交通銀行並列第三，各有1宗登記，市佔率0.3%。

中原按揭研究部資料顯示 ，2023年12月錄得39宗安老按揭登記，與11月份29宗相比增加10宗，按月增加35%。

根據香港按證保險公司統計數字，2023年12月份有101宗安老按揭申請，比上一個月110宗減少9宗（減少8.2%）。2023年全年季累積共接獲805宗申請，對比去年964宗，減少16.5%。

香港按揭證券公司於2011年7月正式推出安老按揭計劃，根據該公司統計資料顯示，截至2023年12月31日為止，安老按揭計劃累計有6,978宗申請，以單人申請佔最多，比例達65.5%，雙人及三人則分別佔34.3%及0.1%。

安老按揭用家平均年齡約68歲，平均物業價值為580萬元，每月取得之年金平均為17,400元，物業樓齡平均31年。基於選擇終生領取年金之保障最大，無需擔心還款問題，故此選擇終生領取年金的申請人佔最多，達51.9%，其次是選擇固定10年期佔最多，高達21.8%，主因是選擇10年固定期可獲取最高年金金額。

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