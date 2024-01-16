moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

本港去年安老按揭登記增46% 惟申請跌17%

根據中原按揭研究部及土地註冊處數字，本港2023年共錄得346宗安老按揭登記，比2022年237宗增加46%，其中中銀香港錄得341宗安老按揭登記，按年增51.6%，市佔率達98.6%佔榜首。

指出，目前共有11家銀行參與提供安老按揭，上海商銀排名第二，期內有3宗安老按揭登記，按年增加50%，巿佔率增至0.9%。東亞銀行和交通銀行並列第三，各有1宗登記，市佔率0.3%。

中原按揭研究部資料顯示 ，2023年12月錄得39宗安老按揭登記，與11月份29宗相比增加10宗，按月增加35%。

根據香港按證保險公司統計數字，2023年12月份有101宗安老按揭申請，比上一個月110宗減少9宗（減少8.2%）。2023年全年季累積共接獲805宗申請，對比去年964宗，減少16.5%。

香港按揭證券公司於2011年7月正式推出安老按揭計劃，根據該公司統計資料顯示，截至2023年12月31日為止，安老按揭計劃累計有6,978宗申請，以單人申請佔最多，比例達65.5%，雙人及三人則分別佔34.3%及0.1%。

安老按揭用家平均年齡約68歲，平均物業價值為580萬元，每月取得之年金平均為17,400元，物業樓齡平均31年。基於選擇終生領取年金之保障最大，無需擔心還款問題，故此選擇終生領取年金的申請人佔最多，達51.9%，其次是選擇固定10年期佔最多，高達21.8%，主因是選擇10年固定期可獲取最高年金金額。

其他報道

恒生推認購機管局零售債「8免」優惠及大抽獎

【有片：埋身擊】道期短線或回吐 現水平不適宜買入

半日沽空金額減12% 盈富沽空減76%

石四藥：兩藥物獲內地生產註冊批件

恒指半日跌311點 失守16000點關 伙科指齊創逾一年新低

世界經濟論壇調查：今年內地經濟僅溫和增長

平安銀行據報將41間發展商列入可獲融資支持名單 新地、新世界在列

港元拆息全線向下 1個月HIBOR續見4個月低

復星旅遊文化擬售Thomas Cook予eSky

調查指市佔落後 戶戶送：以訂單量和銷售額計是全港第一

蘋果移取兩新款Apple Watch血氧飽和度功能 可續銷售

碧桂園料今年交付逾48萬伙

3艘卡塔爾向歐洲運送液化天然氣商船改道 避開紅海

蜜雪冰城據報確認暫停瓶裝飲料業務

英國金融時報：中國要求機構投資者不要賣出股票

中國股票跌得夠深 吸引長期睇淡投資者做準備

恒指低開186點 科指跌1% 中升、美團跌2% 百度升0.7%

馬斯克介意在Tesla持股不到25%

港股ADR升1點 夜期低水51點 美期亞股跌

美國商船亞丁灣遭胡塞武裝飛彈擊中

361度：主品牌產品第四季零售額 增長超過20%

美股休市 歐股下跌 德國DAX跌0.5%

北水增持國美 減持盈富

 