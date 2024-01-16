若對照上半年度該集團獲利近1.14億元計，單單下半年遇到虧損約9937.2萬元。按業務分部計算，旗下以大眾銀行（香港）為主的零售及商業銀行分部盈利仍有6179.1萬元，相比上半年度賺1.19億元，在半年內少賺5729.7萬元，按年則大減84.6%。至於財富管理及證券經紀業務，分部盈利只有293.3萬元，過去半年少賺1212.2萬元，按年盈利則大減81.4%。

該集團續指，已經於去年第四季合併大眾銀行（香港）及其中一間股票經紀附屬公司所經營的股票經紀及證券業務，以達致成本協同效益。大眾銀行（香港）及其附屬公司期內按綜合基準錄得溢利7090萬元，投資回報為1.1%。回顧年內，其來自大眾銀行（香港）的股息收入為1.36億元。其稱，將分配更多資源，以推動數碼化進程及透過電子渠道發展業務，亦會重組營運流程，以實踐集團公司之間更高營運效率及成本協同效益。其更將可持續發展融入業務計劃，並拓展綠色金融業務。