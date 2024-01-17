道瓊斯工業平均指數收跌231點，跌幅0.62%，報37361點。標普500指數收跌17點，跌幅0.38%，報4765點。納斯達克綜合指數收跌28點，或0.19%，報14944點。

波音跌7.89%，報200.52美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累113點，而家得寶升0.76%，報358.43元，貢獻道指17點。

科技股方面，蘋果收市報183.63元，跌1.23%，谷歌母公司Alphabet收市報142.49元，跌0.11%，亞馬遜收市報153.16元，跌0.94%，Facebook收市報367.46元，跌1.87%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.24%，報473點。德國DAX指數收跌0.31%，報16571點；法國CAC 40指數跌0.19%，報7398點；英國富時100指數收跌0.49%，報7558點。

納斯達克中國金龍指數收跌3.81%，報5733點。

美國2年期債息曾升最多2.73%，是2023年12月8日後最大升幅，當日升幅為3.11%。高見4.2574厘，是1月12日4.2848厘後最高。收市報4.2195厘，是1月11日後收市新高，當日報4.2451厘。連升2日，累計升0.0754厘，對上一次連升2日是1月2日。

美國10年期債息曾升最多3.6%，是2023年10月12日後最大升幅，當日升幅為3.68%。高見4.081厘，是1月5日4.0971厘後最高。收市報4.0581厘，是2023年12月12日後收市新高，當日報4.2006厘。連升2日，累計升0.1191厘，對上一次連升2日是1月5日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至15.803基點，是2023年11月1日14.88基點後最窄。收市報16.565基點，是2023年10月31日後收市最窄，當日報16.08基點。連續5日收窄，累計4.157基點，對上一次連升5日是2023年12月22日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至129.487基點，是2023年12月13日120.713基點後最窄。收市報131.514基點，是2023年12月12日後收市最窄，當日報119.644基點。連續兩日收窄，累計12.513基點，對上一次連升2日是1月5日。

道指曾跌最多1.04%，是2023年12月20日後最大跌幅，當日跌幅為1.29%。低見37201.39點，是2023年12月21日37127.05點後最低。收市報37361.12點，是2023年12月20日後收市新低，當日報37082點。連跌2日，累計跌349.9點，對上一次連跌2日是2023年12月5日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2023年12月7日。

標指曾跌最多0.77%，是1月11日後最大跌幅，當日跌幅為0.92%。低見4747.12點，是1月11日4739.58點後最低。收市報4765.98點，是1月9日後收市新低，當日報4756.5點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月2日。

納指曾跌最多0.73%，是1月11日後最大跌幅，當日跌幅為1.13%。低見14863.81點，是1月11日14800.38點後最低。收市報14944.35點，是1月9日後收市新低，當日報14857.71點。

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