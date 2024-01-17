年初至今僅5隻藍籌逆升，分別是神華（1088）、中海油（0883）、潤電（0836）、携程（9961），及東方海外（0316）。

三大指數表現

恒指曾跌最多3.91%，是2022年11月28日後最大跌幅，當日跌幅為4.21%。低見15245.74點，是2022年11月1日14859.92點後最低。現報15286.39元，跌3.65%。連跌4日，累計跌1015.65點，對上一次連跌4日是1月5日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月8日。

科指曾跌最多5.24%，是2023年1月30日後最大跌幅，當日跌幅為5.31%。低見3151.72點，是2022年11月4日3077.12點後最低。現報3160.46元，跌4.98%。連跌4日，累計跌342.56點，對上一次連跌4日是1月10日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是1月4日。

國指曾跌最多4.1%，是2022年11月28日後最大跌幅，當日跌幅為4.51%。低見5124.18點，是2022年11月1日4994.78點後最低。現報5141.62元，跌3.77%。連跌4日，累計跌352.86點，對上一次連跌4日是1月10日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月8日

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