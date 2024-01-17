moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指曾挫620點 下試15000關 33藍籌見52周低 美團穿招股價 僅5藍籌年初至今上升

大市午後急挫，恒指暫跌最多620點，4日跌過千點。截至14時27分，82隻藍籌當中，已有33隻跌至52周低，年初至今，僅5隻藍籌可以上升。美團（3690）曾低見68.6元，跌穿2018年9月20日上市時的招股價。

年初至今僅5隻藍籌逆升，分別是神華（1088）、中海油（0883）、潤電（0836）、携程（9961），及東方海外（0316）

三大指數表現

恒指曾跌最多3.91%，是2022年11月28日後最大跌幅，當日跌幅為4.21%。低見15245.74點，是2022年11月1日14859.92點後最低。現報15286.39元，跌3.65%。連跌4日，累計跌1015.65點，對上一次連跌4日是1月5日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月8日。

科指曾跌最多5.24%，是2023年1月30日後最大跌幅，當日跌幅為5.31%。低見3151.72點，是2022年11月4日3077.12點後最低。現報3160.46元，跌4.98%。連跌4日，累計跌342.56點，對上一次連跌4日是1月10日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是1月4日。

國指曾跌最多4.1%，是2022年11月28日後最大跌幅，當日跌幅為4.51%。低見5124.18點，是2022年11月1日4994.78點後最低。現報5141.62元，跌3.77%。連跌4日，累計跌352.86點，對上一次連跌4日是1月10日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月8日

其他報道

中國網信辦據報調查Shein處理數據及向美披露資料安全性

【有片：埋身擊】羅素2000仍然反覆偏淡 不宜採取買入策略

半日沽空金額增86% 盈富增1.5倍

恒指半日跌446點 科指跌3.8% 南水流出101億創3個月最多

易生活：上季毛利按季升一倍

內地數據好壞參半 人民幣轉貶值 日圓、韓圜見逾一個月最弱

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌6日 港元續貼近3個月最弱水平

中國連續兩年出現人口負增長 學者：龍年或迎生育小高峰