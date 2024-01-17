房屋局局長何永賢回應議員有關會否考慮全面撤銷樓市「辣招」的質詢時指出，住宅物業市場受多項不同因素影響，包括環球及本地經濟前景、息口走勢，以及本地住宅單位的供求狀況等，而香港是一個細小而開放型的經濟體，很受外圍經濟環境變化影響。現時外圍環境充滿挑戰，利率仍然相對高企，市場氣氛因而較為審慎，但認為現時樓價仍是有秩序地調整。
她指出，留意到自從去年10月25日宣布調整住宅物業需求管理措施後，去年12月送交土地註冊處註冊的住宅物業買賣合約宗數為2 929宗，雖然不及今年上半年每月平均4 370宗的水平，但是比對於十月的2 123宗及十一月的2 554宗是連續兩個月上升。樓價方面，整體住宅售價近月繼續輕微下調，11月的數據按月下跌大概百分之二，但是仍然屬於有秩序地調整。
至於「先免後徵」的申請數字方面，由措施宣布到截至今年1月12日的兩個多月之內，稅務局已經收到474宗外來人才的「先免後徵」申請，當中394宗申請已經獲批，反映「先免後徵」安排深受外來人才歡迎，亦有助增加外來人才對香港的歸屬感和留港發展的意欲，及証明香港的吸引力。
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