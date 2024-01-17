其中稅貸方面，鄧子健提到港人稅貸需求上升，因以往政府因疫情所提供的稅務補貼資助措施停辨，而令客戶重新投入稅貸市場。他續指，該行去年稅貸平均申請金額突破至30萬至40萬元，而過往平均稅貸申請金額則約為20萬至30萬元。

至於今年私人貸款展望，鄧子健認為今年私人貸款會繼續穩健增長，但按揭貸款於近期幾個月放緩，因他留意到最近較多「蝕價盤」出售，市場未有信心入市買樓，令香港樓市交投量少，同時影響其按揭貸款市場。

存款產品方面，大新銀行零售銀行處銀行產品部主管文浩霖指出，旗下優易理財（YOU Banking）客戶數目於去年錄得雙位數的按年增幅，昐於今年可維持其增長速度；市場憧憬減息步伐加快，對於定存息會否於今年內跌破4厘，文浩霖則表示，市場對於減息預期飄忽、存不確定性，該行對存款業務一向很重視，將於適當時候推出存款優惠。

信用卡方面，大新銀行信用卡及銀行業務拓展主管蔡秀琼指，去年香港零售市道復蘇，帶動該行的信用卡簽帳額及交易量，於去年錄得雙位數增長。她續指，因基數效應影響下，預期今年信用卡簽帳額及交易量增長速度應不會太誇張，但仍昐今年可延續去年的雙位數增幅。

中小期貸款方面，大新銀行總經理兼商業銀行及個人理財業務拓展部主管謝永富表示，去年旗下「328營商理財」新客戶數目較2022年同期，錄得近1倍的升幅，甚至較疫情前大幅增加；而同期中小企新造貸款亦多近一倍，商業貸款的壞帳率一直平穩且並無惡化，與以往數字相若。

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