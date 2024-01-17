研討會由金紫荊女企業家協會支持。該研討會邀請了港交所（0388）的高級行政人員和業界的法律專家分享了女性應如何裝備自己從而實踐董事會性別多元化。

演講嘉賓之一、港交所上市科政策及秘書服務高級副總裁李婉愉表示，港交所推行和監管董事會多元化主要有助於ESG的更好發展。陶榮認同港交所提出董事會性別多元化是一個值得肯定的改革，相信董事會女性成員的加入會帶來更多元化的思考方式。他亦列舉了女性相對於男性的優勢，例如女性的交流能力一般比男性要强，很多人力資源的人才都為女性，相信女性的加入可以為董事會之間的交流帶來更多好處。

另外，港交所董事總經理及上市科上市發行人監管主管嚴玉瑜則提醒女性在接受成爲董事會成員前三思而後行，畢竟作爲董事會成員確實會耗費許多時間及精力。總商會卓妍社副主席李尚玉則提出女性可以善用領英等社交平台去多多展示自己以增加被上市公司發掘成爲董事會成員的機會。

港交所於2022 年1月推出新規定，要求所有發行人於2024 年12月31日前終止單一性別董事會。雖然女性成員佔所有發行人董事會的整體比例，已由 2020 年的 14.6% 上升至 2023 年的17.5%，單一性別董事會的比例亦在去年下降至 20.4%，但香港在董事會性別多元化方面，仍然落後於一些先進經濟體。