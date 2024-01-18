道瓊斯工業平均指數收跌94點，跌幅0.26%，報37266點。標普500指數收跌26點，跌幅0.57%，報4739點。納斯達克綜合指數收跌88點，或0.6%，報14855點。

Caterpillar跌2.99%，報278.63美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累56點，而聯合健康升1.12%，報254.94元，貢獻道指38點。

科技股方面，蘋果收市報182.68元，跌0.51%，谷歌母公司Alphabet收市報141.47元，跌0.71%，亞馬遜收市報151.71元，跌0.94%，Facebook收市報368.37元，升0.24%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.14%，報467點。德國DAX指數收跌0.85%，報16431點；法國CAC 40指數跌1.08%，報7318點；英國富時100指數收跌1.49%，報7446點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.6%，報5584點。

美國2年期債息曾升最多3.65%，是2023年6月29日後最大升幅，當日升幅為3.84%。高見4.3734厘，是1月11日4.3917厘後最高。收市報4.3608厘，是1月9日後收市新高，當日報4.3642厘。連升3日，累計升0.2166厘，對上一次連升3日是1月3日。

美國10年期債息曾升最多1.69%，高見4.1268厘，是2023年12月13日4.2083厘後最高。

今日收市報4.1019厘，是2023年12月12日後收市新高，當日報4.2006厘。連升3日，累計升0.1629厘，對上一次連升3日是1月1日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至27.479基點，是1月12日30.704基點後最闊。收市報26.101基點，是1月11日後收市最闊，當日報28.134基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至127.175基點，是2023年12月13日120.713基點後最窄。收市報128.392基點，是2023年12月12日後收市最窄，當日報119.644基點。連升3日，累計升15.634點，對上一次連升3日是1月1日。

道指曾跌最多0.61%，是1月16日後最大跌幅，當日跌幅為1.04%。低見37132.89點，是2023年12月21日37127.05點後最低。收市報37266.67點，是2023年12月20日後收市新低，當日報37082點。連跌3日，累計跌444.35點，對上一次連跌3日是2023年12月6日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是2023年10月23日。

標指曾跌最多1.07%，是2023年12月20日後最大跌幅，當日跌幅為1.48%。低見4714.82點，是1月8日4699.82點後最低。收市報4739.21點，是1月5日後收市新低，當日報4697.24點。連跌2日，累計跌44.62點，對上一次連跌2日是1月2日。

納指曾跌最多1.59%，是1月2日後最大跌幅，當日跌幅為2.19%。低見14706.23點，是1月8日14560.2點後最低。收市報14855.62點，是1月8日後收市新低，當日報14843.77點。連跌2日，累計跌117.14點，對上一次連跌2日是2023年12月29日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是1月8日。

金龍指數曾跌最多3.73%，是1月16日後最大跌幅，當日跌幅為4%。低見5519.42點，是2022年11月11日5516.12點後最低。收市報5584.61點，是2022年11月25日後收市新低，當日報5575點。連跌3日，累計跌465.12點，對上一次連跌3日是1月8日。

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