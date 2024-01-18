個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.37%，折合報275.63元；阿里巴巴（9988）升2.65%，折合報67.39元；美團（3690）升0.57%，折合報69.14元；匯控（0005）升1.44%，折合報58.79元；建行（0939）跌0.43%，折合報4.32元。

道期現跌0.018%；標期現跌0.04%；納期現跌0.1%。日本東證指數現升0.26%；韓國KOSPI指數現升0.17%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.57%。

VIX指數隔晚升6.86%或0.95點，報14.79點。

紐油現升0.28%或0.2美元，報72.77美元；布油現跌0.52%或0.41美元，報77.88美元；金價現升0.11%或2.24美元，報2008.49美元；LME 銅期貨隔晚跌1.03%或86.5美元，報8268美元。美國10年期債息現跌0.23%或0.0096厘，報4.0923厘。

今日焦點股份可留意：

中鐵（0390）去年新簽合同總值按年升2.2%至3.1萬億元人幣。

力高集團（1622）去年賣樓跌66%至99億人幣。

美團（3690）斥4億元回購。

騰訊（0700）回購額重上10億元。

城建設計（1622）上季重要項目中標額達16.3億人幣。

鼎益豐（0612）與另一名稱相若機構劃清界線，股價逆市彈逾14%。

內地官媒︰一線城市限購漸進式放鬆是大勢所趨。

凱升（0102）5董事因反對擬公布主要交易集體呈辭，只餘主席一人撐局。

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