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恒指高開24點 科指升0.23% 翰森升4% 友邦跌1.5%見52周低

恒指今早高開24點或0.16%，報15301點，大市成交金額23億元；國指今早高開16點或0.33%，報5149點。恒生科技指數開市報3167點，升0.23%。非必需消費品、通訊服務、能源股推動大市。上升股份比例為7%，下跌為4.34%，無升跌為88.64%。

阿里巴巴（9988）、建行（0939）、美團（3690）貢獻恒指較多。友邦（1299）、小米（1810）、港交所（0388）拖累大市。

藍籌41隻升，23隻下跌，18隻無升跌。翰森製藥（3692）升4.91%，報13.26元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）跌1.59%，報58.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，13隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）開市報99.5元，升2.79%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報9.63元，跌1.73%。

恒指、科指續低於主要平均線。

康臣葯業（1681）：黎倩辭任首席執行官、執董。開市報5.13元，無升跌。

龍光（3380）：委聘安邁融資加入財務顧問團隊 冀加快境外債務重組。開市報0.58元，升1.75%。

中鐵（0390）去年新簽合同總值按年升2.2%至3.1萬億元人幣。開市報3.19元，升0.95%。

力高集團（1622）去年賣樓跌66%至99億人幣。停牌。

美團（3690）斥4億元回購。開市報69.15元，升0.58%。

騰訊（0700）回購額重上10億元。開市報274.6元，無升跌。

城建設計（1622）上季重要項目中標額達16.3億人幣。停牌。

鼎益豐（0612）與另一名稱相若機構劃清界線，股價逆市彈逾14%。開市報1元，跌2.91%。

破頂股表現

破頂股包括，美中嘉和（2453）創上市新高，見14.6元，開市報14.6元，升4.58%；魏橋紡織（2698）創52周高，見3.42元，開市報3.42元，升0.59%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括新城悅（1755）低見2.55元，開市報2.55元，跌2.67%；中國白銀集團（0815）低見0.117元，開市報0.117元，跌0.85%；麗豐控股（1125）低見1.54元，開市報1.54元，跌3.14%；紅星美凱龍（1528）低見1.88元，開市報1.88元，跌1.05%；新城悅服務（1755）低見2.55元，開市報2.55元，跌2.67%；弘陽地產（1996）低見0.072元，開市報0.072元，跌8.86%；泰格醫藥（3347）低見30元，開市報30元，跌0.66%；開拓藥業－Ｂ（9939）低見1.31元，開市報1.31元，跌3.68%；ＧＸ中國生科（2820）低見50元，開市報50元，跌0.99%。

44隻股份創52周低，其中十隻包括，長實集團（1113）低見35.25元，開市報35.25元，跌0.42%；新華保險（1336）低見13.4元，開市報13.4元，跌0.3%；中國再保險（1508）低見0.4元，開市報0.4元，無升跌；中國太平（0966）低見5.91元，開市報5.91元，跌1.17%；中國太保（2601）低見13.62元，開市報13.62元，跌0.15%；大連港（2880）低見0.58元，開市報0.58元，無升跌；金山軟件（3888）低見20.3元，開市報20.3元，跌0.49%；友邦（1299）低見58.65元，開市報58.65元，跌1.59%龍源電力（0916）低見4.87元，開市報4.87元，跌0.2%。

異動股

上升異動股，包括，國華（0370）開市報0.127元，升14.41%；仁德資源（8125）開市報0.275元，升14.11%；佳兆業（1638）開市報0.145元，升13.28%；建業地產（0832）開市報0.089元，升12.66%；威高股份（1066）開市報6.52元，升10.32%；普達特科技（0650）開市報0.385元，升10%；宏強控股（8262）開市報0.043元，升7.5%；水發興業能源（0750）開市報0.33元，升6.45%；惠陶集團（8238）開市報0.149元，升5.67%。

下跌異動股，包括，國瑞健康（2329）開市報0.033元，跌13.16%；一元宇宙（1616）開市報0.023元，跌11.54%；佳辰控股（1937）開市報0.265元，跌10.17%；弘陽地產（1996）創上市新低，見0.072元，開市報0.072元，跌8.86%；中國金石（1380）開市報0.2元，跌7.83%；巴克１７９８集團（1010）開市報0.6元，跌4.76%；寶新金融（1282）開市報0.094元，跌4.08%；德信中國（2019）開市報0.101元，跌3.81%；朝雲集團（6601）開市報1.3元，跌3.7%；開拓藥業－Ｂ（9939）創上市新低，見1.31元，開市報1.31元，跌3.68%；泉峰控股（2285）開市報20.45元，跌3.54%。

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