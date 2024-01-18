恒指今早高開24點或0.16%，報15301點，大市成交金額23億元；國指今早高開16點或0.33%，報5149點。恒生科技指數開市報3167點，升0.23%。非必需消費品、通訊服務、能源股推動大市。上升股份比例為7%，下跌為4.34%，無升跌為88.64%。