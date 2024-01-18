港元現報7.82元升值12點子，曾貶值最多18點子，報7.823元，亦曾升值最多35點子，報7.8177元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌6.42點子至4.03167%，是1月12日後最低；1星期HIBOR跌0.36點子至4.3897%；2星期HIBOR跌0.29點子至4.53208%，是2023年9月12日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.2點子至4.73941%，是2023年9月11日後最低；6個月期HIBOR跌1.13點子至4.73536%，是2023年6月8日後最低；12個月期HIBOR跌1.27點子至4.73607%，是2023年5月25日後最低。

美元指數現報103.315貶值0.135點或0.13%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44624%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7058%，連續5日擴闊，利差是2023年9月12日後最闊，當日差距為-0.8287%。

對上一次連續5日擴闊，是2023年10月05日，當日利差報-0.5191%。

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