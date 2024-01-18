美股隔晚續跌，金龍指數見14個月低，A股跌勢未止，上證綜指跌破2800點，創2020年4月後新低，港股亦一度跟隨向下，半日恒指倒升97點，成交565億元，較昨日午市低8.8%。
恒指今早高開24點，高位升134點，低位跌92點，高低波幅228點。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。上升股份比例為24.51%，下跌為24.23%，無升跌為51.25%。
恒指半日升97點或0.64%，報15374點，大市成交金額565億元；國指升29點或0.58%，報5162點。恒生科技指數收報3177點，升0.54%。
藍籌股成交金額247.02億元，佔大市成交43.72%；科指成份股成交金額123.69億元，佔大市成交21.89%；國指成份股成交金額196.45億元，佔大市成交34.76%。
24隻雙櫃台股，總成交0.21億元人民幣，相當於約0.22億港元，佔大市成交的0.04%。
窩輪及牛熊證成交金額減少28.99%，至82.57億元，佔大市成交14.61%。牛熊證成交金額35.15億元，減少41.74%；窩輪成交金額47.42億元，減少15.24%。
匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）貢獻恒指較多。友邦（1299）、中移動（0941）、港交所（0388）拖累大市。
藍籌60隻升，20隻下跌，2隻無升跌。信義光能（0968）升4.23%，收報3.94元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌2.85%，收報14.32元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股18隻升，10隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）收報99.8元，升3.1%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）見52周低13.88元，收報14.14元，跌6.85%。
北水南下合計淨流入2.02億元，較上日減少96.6%，連續第5日流入，累計流入147.78億元。南水北上合計淨流出5.19億元人民幣，較上日減少96.02%，連續第5日流出，累計流出210.96億元。
碧桂園（2007）據報退出澳洲市場。收報0.65元，升1.56%。
康臣葯業（1681）：黎倩辭任首席執行官、執董。收報5.16元，升0.58%。
龍光（3380）：委聘安邁融資加入財務顧問團隊 冀加快境外債務重組。見52周低0.55元，收報0.57元，無升跌。
中鐵（0390）去年新簽合同總值按年升2.2%至3.1萬億元人幣。見52周低3.15元，收報3.18元，升0.63%。
美團（3690）斥4億元回購。收報70.05元，升1.89%。
騰訊（0700）回購額重上10億元。收報275.2元，升0.22%。
鼎益豐（0612）與另一名稱相若機構劃清界線，股價逆市彈逾14%。收報1.11元，升7.77%。
破頂股包括，Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1098.5元，收報1098.5元，升0.07%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見865.25元，收報865.25元，升0.09%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1039.3元，收報1039.25元，升0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1107.95元，收報1107.95元，升0.06%；美中嘉和（2453）創上市新高，見14.6元，收報14.04元，升0.57%；百信國際（0574）創52周高，見0.063元，收報0.063元，升1.61%；首惠產業金融（0730）創52周高，見0.167元，收報0.167元，升4.38%；保集健康（1246）創52周高，見0.2元，收報0.135元，升15.38%；港亞控股（1723）創52周高，見0.225元，收報0.225元，升6.13%；魏橋紡織（2698）創52周高，見3.45元，收報3.43元，升0.88%；VICON HOLDINGS（3878）創52周高，見0.18元，收報0.172元，無升跌；智中國際（6063）創52周高，見0.169元，收報0.16元，跌3.03%；FAST RETAIL-DRS（6288）創52周高，見21.5元，收報21.5元，升2.87%；環球戰略集團（8007）創52周高，見1.23元，收報1.22元，升0.83%。
100隻股份創上市新低，其中十隻包括，新城悅（1755）低見2.55元，收報2.65元，升1.15%；奧園健康（3662）低見0.42元，收報0.43元，跌2.27%；雅生活服務（3319）低見2.91元，收報2.95元，跌0.34%；旭輝永升服務（1995）低見1.06元，收報1.09元，跌2.68%；保利物業（6049）低見24.3元，收報24.6元，跌1.6%；世茂服務（0873）低見0.95元，收報0.97元，升1.04%；華潤萬象（1209）低見21.55元，收報21.65元，跌3.13%；中駿商管（0606）低見0.45元，收報0.465元，跌1.06%；世茂集團（0813）低見0.445元，收報0.46元，跌2.13%；美的置業（3990）低見4.33元，收報4.35元，跌4.4%。
140隻股份創52周低，其中十隻包括，融創服務（1516）低見1.6元，收報1.63元，升0.62%；李寧（2331）低見16.06元，收報16.18元，跌0.86%；綠城中國（3900）低見6.29元，收報6.32元，跌2.62%；新城發展（1030）低見0.99元，收報1.01元，升1%；龍光地產（3380）低見0.55元，收報0.57元，無升跌；合生（0754）低見3.53元，收報3.57元，跌2.19%；越秀地產（0123）低見4.75元，收報4.79元，跌0.83%；粤海置地（0124）低見0.54元，收報0.54元，無升跌；光大證券（6178）低見4.72元，收報4.79元，無升跌；廣發証券（1776）低見7.68元，收報7.76元，跌1.02%。
異動股
上升異動股，包括，玖源集團（0827）收報0.12元，升79.1%；匯財金融投資（8018）收報0.108元，升26.69%；亞洲雜貨（8413）收報0.107元，升25.88%；興業新材料（8073）收報0.095元，升21.79%；天泓文創（8500）收報0.68元，升21.43%；松景科技（1079）收報0.042元，升20%；麥迪森控股（8057）收報0.188元，升19.75%；仁德資源（8125）收報0.285元，升18.26%；華鼎控股（3398）收報0.24元，升18.23%；富譽控股（8269）收報0.059元，升18%；國華（0370）收報0.13元，升17.12%。
下跌異動股，包括，直通電訊（8337）收報0.1元，跌40.48%；德寶集團控股（8436）收報0.152元，跌37.96%；中國基礎能源（8117）收報0.048元，跌35.14%；中國三三傳媒（8087）創上市新低，見0.048元，收報0.057元，跌24%；宏信建發（9930）創上市新低，見2.01元，收報2.15元，跌19.78%；一元宇宙（1616）創上市新低，見0.02元，收報0.021元，跌19.23%；首都創投（2324）創上市新低，見0.082元，收報0.082元，跌18.81%；新確科技（1063）見52周低0.15元，收報0.158元，跌18.13%；中國生物科技服務（8037）見52周低0.51元，收報0.51元，跌17.74%；Ｆ８企業（8347）創上市新低，見0.06元，收報0.065元，跌15.58%；基石控股（1592）收報0.044元，跌15.38%。
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