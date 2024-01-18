被問及香港新股集資額不及印度時，歐冠升指出，港交所2023年有73宗IPO，低於2022年的90宗，但宗數依然尚可。

至於沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美會否在香港上市，歐冠昇稱不便評論個別公司，但認為香港是很適合中東企業上市之地。

歐冠升重申，有信心香港長遠而言繼續成為東西方的「超級連繫人」，被問到中國與美國的緊張局勢，正正令香港市場信心受損，他表示高興聽到國務院總理李強日前重申中國鼓勵私營企業發展，同時歡迎外商投資，而香港長遠而言依然處於連接東西方的有利位置。

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