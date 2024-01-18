港股今年跌多升少，恒指昨日更跌穿15500點，港交所（0388）行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）在瑞士達沃斯世界經濟論壇中受訪時，被問到恒指為何一瀉如注，他表示在多重因素包括利率上升、多國爆發地緣政治衝突及中國經濟增長稍慢等，投資者對港股失去信心，股份遭拋售，認同香港股市已接近「Capitulation Point」（投降點）。
被問及香港新股集資額不及印度時，歐冠升指出，港交所2023年有73宗IPO，低於2022年的90宗，但宗數依然尚可。
至於沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美會否在香港上市，歐冠昇稱不便評論個別公司，但認為香港是很適合中東企業上市之地。
歐冠升重申，有信心香港長遠而言繼續成為東西方的「超級連繫人」，被問到中國與美國的緊張局勢，正正令香港市場信心受損，他表示高興聽到國務院總理李強日前重申中國鼓勵私營企業發展，同時歡迎外商投資，而香港長遠而言依然處於連接東西方的有利位置。
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