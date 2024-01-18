今年1月1日起，根據中國財政部頒布《企業數據資源相關會計處理暫行規定》，企業數據如符合會計準則，便可歸類為無形資產，商業活動中供出售的數據資源則被確認為存貨。

致同（香港）會計師事務所諮詢合伙人潘宏烽表示，新會計法規將令企業釋放數據資產內在價值，從而有助提升盈利能力和改善財務狀況。他預期，數據密集型企業如互聯網公司、金融科技公司和電訊公司等，最能受益於新的會計法規。不過，創造價值和融資機會伴隨著數據資產會計入表、估值和管理方面的挑戰。

由於數據擁有權誰屬仍然不清晰，例如會籍個人私隱資料，是否由商業實體控制；數據未產生經濟效益時，難以界定和衡量其價值；而數據的及時性和適用性，以及產品技術進步等不穩定因素，亦令數據資產的可用年期難以估計。

他續稱，由於現在尚未有活躍的數據市場，不同目的所使用數據的内容和背景也有所不同，數據資產之間缺乏同質性，評估估值時難以找到可比數據資產作參考。此外，收集、分析和使用數據時，也牽涉倫理和隱私問題，例如是否過度地收集個人資料，作超出合法範圍的用途。

致同指出，新會計法規將會鼓勵中國企業劃撥更多資源加快將數據變成資產，從中賺取收入。報告發現，中國數據資產融資發展趨勢加強，例如2023年6月，貴陽農村商業銀行通過評估預測模型，發放了貴州省首筆以數據資產為質押的融資貸款，融資額為1000萬元人民幣。報告稱，與傳統無擔保公司債務相比，利用數據作為融資的質押品，可減少放貸方的風險。借款方發行數據資產支持證券後，可保留數據資產正本以確保業務持續營運順暢，一旦發生債務違約，放貸方可出售所保留的數據資產副本。

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