致同（香港）會計師事務所發布《數據資產的價值釋放：挑戰與機遇》報告，顯示中國對企業數據資源實施新會計規則，有助促進數據資產融資和交易，從而釋放數據資產的價值，為企業開拓新的集資機會。將數據資產計入資產負債表，可令企業資產種類更豐富，提升企業估值，但當該類資產被抵押或買賣時，企業亦要面對數據資產估值以及個人資料和敏感資料保護所帶來的挑戰。
今年1月1日起，根據中國財政部頒布《企業數據資源相關會計處理暫行規定》，企業數據如符合會計準則，便可歸類為無形資產，商業活動中供出售的數據資源則被確認為存貨。
致同（香港）會計師事務所諮詢合伙人潘宏烽表示，新會計法規將令企業釋放數據資產內在價值，從而有助提升盈利能力和改善財務狀況。他預期，數據密集型企業如互聯網公司、金融科技公司和電訊公司等，最能受益於新的會計法規。不過，創造價值和融資機會伴隨著數據資產會計入表、估值和管理方面的挑戰。
由於數據擁有權誰屬仍然不清晰，例如會籍個人私隱資料，是否由商業實體控制；數據未產生經濟效益時，難以界定和衡量其價值；而數據的及時性和適用性，以及產品技術進步等不穩定因素，亦令數據資產的可用年期難以估計。
他續稱，由於現在尚未有活躍的數據市場，不同目的所使用數據的内容和背景也有所不同，數據資產之間缺乏同質性，評估估值時難以找到可比數據資產作參考。此外，收集、分析和使用數據時，也牽涉倫理和隱私問題，例如是否過度地收集個人資料，作超出合法範圍的用途。
致同指出，新會計法規將會鼓勵中國企業劃撥更多資源加快將數據變成資產，從中賺取收入。報告發現，中國數據資產融資發展趨勢加強，例如2023年6月，貴陽農村商業銀行通過評估預測模型，發放了貴州省首筆以數據資產為質押的融資貸款，融資額為1000萬元人民幣。報告稱，與傳統無擔保公司債務相比，利用數據作為融資的質押品，可減少放貸方的風險。借款方發行數據資產支持證券後，可保留數據資產正本以確保業務持續營運順暢，一旦發生債務違約，放貸方可出售所保留的數據資產副本。
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