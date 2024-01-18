印尼經濟統籌部部長Airlangga Hartarto表示，比亞迪將投資13億美元，在印尼建設產能15萬輛汽車工廠，主要生產電動車及電池。

比亞迪最新報196.5元，升0.61%。

其他報道

香港快運將於3月12日開通北京大興航線

字節跳動據報在加拿大、澳洲等地籌建研發中心

華潤現代服務完成併購方圓企業服務股權

港交所歐冠昇：投資者對港股乏信心 大市接近「投降點」

嘉實國際確認裁員 稱合理調整人手

【有片：埋身擊】英鎊兌美元後市有機會向上 可考慮趁低吸納

半日沽空金額減23% 盈富減27%

恒指半日升97點 北水續流入 信義光能升4.2% 百度升3%

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌7日 中長線拆息續尋底

一文睇清︱1月18日起網上預約換新鈔 即睇匯豐、渣打、中銀換新鈔安排

摩通戴蒙：中國風險回報狀況發生巨大變化

美國司法部據報最快3月起訴蘋果

YouTube據報將裁員100人

大摩料百度核心廣告收入或比預期好

花旗削開支 三名股票交易業務高級主管據報將離職

碧桂園據報退出澳洲市場

恒指高開24點 科指升0.23% 翰森升4% 友邦跌1.5%見52周低