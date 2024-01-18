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大摩預計今年本港樓價跌一成 回到2016年8月水平 睇好領展

摩根士丹利發表報告，預計美國要減息一段時間，才會對本港住宅市場產生效益，加上截至2023年第三季，未出售的貨尾單位數量達2萬，為20年來最高水平，相信疲軟的市場情緒仍會持續，預計2024年樓價將下跌10%，回到2016年8月水平，維持本地地產股「與大市同步」評級。

大摩估計，今年零售按年增加約5%。受內地遊客減少及本地人出境旅遊人數增加（尤其前往深圳和日本），預計今年零售額將持平甚至負增長。不過，12月23日出境旅遊已達到新冠疫情爆發前水準的 100%，並且很可能達到頂峰，該行預計，在去年上半年的低基數的情況下，加上人民幣匯價穩定，內地旅客人數將有小幅改善。

該行預計，今年上半年一個月HIBOR將按年增加約100點子，對債務及浮動利率高的公司不利。該行認為，今年有更多公司面臨削減股息的風險，只有擁有強勁資產負債表公司，如信和（0083）、長實（1113）和太古地產（1972）等，才有機會維持及增加派息。

大摩偏好零售業、低負債及非高槓桿的公司，偏好領展（0823）、希慎（0014）及長實，看淡新世界（0017）、恒地（0012）、九龍倉（0004），並給予「減持」評級。如果利率下跌速度超出預期，該行認為房地產投資信託和開發商將受益。

 

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