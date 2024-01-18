大摩估計，今年零售按年增加約5%。受內地遊客減少及本地人出境旅遊人數增加（尤其前往深圳和日本），預計今年零售額將持平甚至負增長。不過，12月23日出境旅遊已達到新冠疫情爆發前水準的 100%，並且很可能達到頂峰，該行預計，在去年上半年的低基數的情況下，加上人民幣匯價穩定，內地旅客人數將有小幅改善。

該行預計，今年上半年一個月HIBOR將按年增加約100點子，對債務及浮動利率高的公司不利。該行認為，今年有更多公司面臨削減股息的風險，只有擁有強勁資產負債表公司，如信和（0083）、長實（1113）和太古地產（1972）等，才有機會維持及增加派息。

大摩偏好零售業、低負債及非高槓桿的公司，偏好領展（0823）、希慎（0014）及長實，看淡新世界（0017）、恒地（0012）、九龍倉（0004），並給予「減持」評級。如果利率下跌速度超出預期，該行認為房地產投資信託和開發商將受益。

其他報道

12月人民幣全球支付份額回落至4.14% 續排第四大貨幣

比亞迪斥13億美元印尼建廠

瑞銀上調中國今年GDP增速預測至4.6%

致同：中國數據資源會計新例可促進數據資產融資和交易

香港快運將於3月12日開通北京大興航線

字節跳動據報在加拿大、澳洲等地籌建研發中心

華潤現代服務完成併購方圓企業服務股權

港交所歐冠昇：投資者對港股乏信心 大市接近「投降點」

嘉實國際確認裁員 稱合理調整人手

【有片：埋身擊】英鎊兌美元後市有機會向上 可考慮趁低吸納

半日沽空金額減23% 盈富減27%

恒指半日升97點 北水續流入 信義光能升4.2% 百度升3%

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌7日 中長線拆息續尋底

一文睇清︱1月18日起網上預約換新鈔 即睇匯豐、渣打、中銀換新鈔安排

摩通戴蒙：中國風險回報狀況發生巨大變化

美國司法部據報最快3月起訴蘋果

YouTube據報將裁員100人

大摩料百度核心廣告收入或比預期好

花旗削開支 三名股票交易業務高級主管據報將離職

碧桂園據報退出澳洲市場

恒指高開24點 科指升0.23% 翰森升4% 友邦跌1.5%見52周低