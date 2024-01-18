股票、混合資產和固定收益基金指數在1月中均錄得負回報，股票基金下跌最多，跌幅達到2.2%，而混合資產基金和固定收益基金分別下跌1.0%和2.1%。香港股票基金下跌4.7%。雖然恒生指數在2023年成功守住了17,000點的關口，但在1月份重挫，下探至15,000點的重要支撐位。

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