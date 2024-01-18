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創14個月低後倒升 恒指收市升114點 儲局靜默前波幅收窄 北水連續5日流入

美股隔晚續跌，港股偷步回穩，ADR及夜期均回升，聯儲局官員將靜默，美期變動不大，港股全日走勢較受A股影響，上證早段曾跌穿2800點創2020年4月後新低，但收市倒升0.4%兼重上2800點，恒指今早低見15183.96點，見2022年11月1日後最低，午後升幅擴大至最多186點；科指亦曾跌最多1.16%，低見3123.27點，是2022年11月4日後最低；三大指數中僅國指未有跌穿昨日低位。北水續流入，南水續流出。成交金額最多為盈富（2800），達107.7億元，較上日多16.8億。

市場回穩，港版恐慌指數(vhsi)亦回落4%，降至24.69%，恒指全日高低位波幅亦較上日低。此外，見52周低的藍籌亦少過昨日，由昨日35隻，降至今日21隻。而年初至今保持上升的藍籌亦增至6隻，包括今日大彈5.2%的東方海外（0316），為至今表現最佳藍籌，而長建（1038）、中移動（0941）亦重新入圍。

聯儲局2月1日議息，儲局官員20日將進入靜默期，言論對市場的影響快將完結。在近期言論下，利率期貨顯示的1月減息機會為2.5%，而3月減息機會隔晚進一步回至56.2%，今日為58.2%，美股昨晚下挫，美期目前亦續跌。

恒指今早高開24點，高位升186點，低位跌92點，高低波幅280點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為36.13%，下跌為25.41%，無升跌為38.44%。

恒指收市升114點或0.75%，報15391點，大市成交金額1073億元，較上日減少17.76%；國指升39點或0.76%，報5172點。恒生科技指數收報3176點，升0.51%。

藍籌股成交金額514.54億元，佔大市成交47.95%；科指成份股成交金額264.07億元，佔大市成交24.61%；國指成份股成交金額416.9億元，佔大市成交38.85%。

24隻雙櫃台股，總成交0.34億元人民幣，相當於約0.37億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少18.76%，至94.47億元，佔大市成交8.8%。牛熊證成交金額40.53億元，減少32.82%；窩輪成交金額53.93億元，減少3.6%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。友邦（1299）、京東（9618）、港交所（0388）拖累大市。

藍籌60隻升，19隻下跌，3隻無升跌。東方海外（0316）升5.24%，收報114.5元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌2.46%，收報4.76元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，11隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報17.92元，升4.43%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）見52周低13.64元，收報13.84元，跌8.83%。

恒指、科指低於主要平均線。

北水南下合計淨流入5.85億元，較上日減少90.15%，連續第5日流入，累計流入151.61億元，對上一次連續5日淨流入是1月5日。南水北上合計淨流出7.41億元人民幣，較上日減少94.32%，連續第5日流出，累計流出213.17億元。

午後消息股表現

大摩預計今年本港樓價跌一成 回到2016年8月水平 睇好領展（0823）。收報40.75元，升0.99%。

比亞迪（1211）斥13億美元印尼建廠。收報196.4元，升0.56%。

港交所（0388）歐冠昇：投資者對港股乏信心 大市接近「投降點」。見52周低228.6元，收報232元，跌0.26%。

今早及隔晚消息股表現

碧桂園（2007）據報退出澳洲市場。收報0.66元，升3.13%。

康臣葯業（1681）：黎倩辭任首席執行官、執董。收報5.17元，升0.78%。

龍光（3380）：委聘安邁融資加入財務顧問團隊 冀加快境外債務重組。見52周低0.54元，收報0.58元，升1.75%。

中鐵（0390）去年新簽合同總值按年升2.2%至3.1萬億元人幣。見52周低3.14元，收報3.18元，升0.63%。

美團（3690）斥4億元回購。收報69.8元，升1.53%。

騰訊（0700）回購額重上10億元。收報277.6元，升1.09%。

鼎益豐（0612）與另一名稱相若機構劃清界線，股價逆市彈逾14%。收報1.19元，升15.53%。

破頂股表現

破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見8.12元，收報8元，升4.17%；豐城控股（2295）創上市新高，見3.3元，收報3.29元，升8.22%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8663.2元，收報8663.2元，升0%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1098.75元，收報1098.75元，升0.1%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見865.25元，收報865.15元，升0.08%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1039.55元，收報1039.3元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1107.95元，收報1107.45元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見543.9元，收報543.9元，升0.02%；集海資源（2489）創上市新高，見0.65元，收報0.62元，升10.71%；美中嘉和（2453）創上市新高，見14.6元，收報13.4元，跌4.01%；百信國際（0574）創52周高，見0.095元，收報0.085元，升37.1%；首惠產業金融（0730）創52周高，見0.167元，收報0.16元，無升跌；中國通海金融（0952）創52周高，見0.19元，收報0.19元，無升跌；保集健康（1246）創52周高，見0.2元，收報0.12元，升2.56%；立基工程控股（1690）創52周高，見0.073元，收報0.073元，升1.39%；港亞控股（1723）創52周高，見0.225元，收報0.222元，升4.72%；魏橋紡織（2698）創52周高，見3.45元，收報3.41元，升0.29%；VICON HOLDINGS（3878）創52周高，見0.18元，收報0.175元，升1.74%。

破底股方面

104隻股份創上市新低，其中十隻包括，新城悅（1755）低見2.55元，收報2.65元，升1.15%；奧園健康（3662）低見0.42元，收報0.43元，跌2.27%；雅生活服務（3319）低見2.91元，收報2.99元，升1.01%；碧桂園服務（6098）低見5.09元，收報5.24元，升0.58%；旭輝永升服務（1995）低見1.06元，收報1.12元，無升跌；保利物業（6049）低見24.3元，收報24.7元，跌1.2%；世茂服務（0873）低見0.95元，收報0.97元，升1.04%；華潤萬象（1209）低見21.55元，收報22.2元，跌0.67%；中駿商管（0606）低見0.45元，收報0.47元，無升跌；朗詩綠色生活（1965）低見0.197元，收報0.197元，跌9.63%。

144隻股份創52周低，其中十隻包括，中海物業（2669）低見5.13元，收報5.24元，升0.38%；融創服務（1516）低見1.6元，收報1.63元，升0.62%；安踏（2020）低見66.1元，收報66.9元，跌0.37%；李寧（2331）低見16元，收報16.1元，跌1.35%；綠城中國（3900）低見6.17元，收報6.37元，跌1.85%；新城發展（1030）低見0.99元，收報1.04元，升4%；龍光地產（3380）低見0.54元，收報0.58元，升1.75%；合生（0754）低見3.53元，收報3.6元，跌1.37%；越秀地產（0123）低見4.68元，收報4.77元，跌1.24%；佳寧娜（0126）低見0.225元，收報0.235元，跌3.29%。

異動股

上升異動股，包括，華泰瑞銀（8006）收報0.255元，升60.38%；百信國際（0574）創52周高，見0.095元，收報0.085元，升37.1%；匯財金融投資（8018）收報0.112元，升31.38%；中國華君（0377）收報1.18元，升31.11%；亞洲雜貨（8413）收報0.109元，升28.24%；中國生物科技服務（8037）見52周低0.51元，收報0.79元，升27.42%；京基金融國際（1468）收報0.36元，升26.32%；中國口腔產業（8406）收報0.13元，升25%；升華蘭德（8106）創52周高，見0.94元，收報0.118元，升24.21%；玖源集團（0827）收報0.083元，升23.88%；融信中國（3301）收報0.198元，升22.22%。

下跌異動股，包括，直通電訊（8337）收報0.11元，跌34.52%；萬勵達（8482）收報0.038元，跌34.48%；萬保剛集團（1213）見52周低0.31元，收報0.33元，跌34%；中國基礎能源（8117）收報0.052元，跌29.73%；中國三三傳媒（8087）創上市新低，見0.048元，收報0.054元，跌28%；一元宇宙（1616）創上市新低，見0.018元，收報0.019元，跌26.92%；浙江永安（8211）收報0.067元，跌25.56%；迪米生活控股（1667）收報0.265元，跌22.06%；勵時集團（1327）收報0.075元，跌21.05%；復興亞洲（0274）收報0.038元，跌20.83%；宏信建發（9930）創上市新低，見2.01元，收報2.14元，跌20.15%。

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