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陳茂波：國際政商領袖關注香港經濟發展多於23條立法 對今明年內地經濟有信心

財政司司長陳茂波在《南華早報》訪問表示， 出席瑞士達沃斯舉辦的世界經濟論壇的全球經濟和政治領袖，對香港經濟發展的關注，多於將在今年進行的基本法23條立法。他指有商界領袖提及過23條立法，不過並不是太多，他們明白這是香港必須通過的法案，部分人士認為若23條可盡快通過，可將精力集中於商業發展，以香港作為平台來捕捉內地和亞洲的機會。

內地經濟疫後增長未如預期，陳茂波承認與會的商界領袖，對內地經濟發展和對香港相關影響表達一些憂慮，不過他借此機會解釋當局過去一年，在吸引戰略企業和人才到港的努力。他指商界領袖對當局至今取得的成就印象深刻，他亦有解釋當局將如何進一步增強競爭力，並發展創新和科技行業。

今年本港續舉行不同大型國際論壇，陳茂波指不少商界領袖已有一段時間沒有到訪香港，他們希望對香港有更多了解，陳茂波邀請他們親自來看看，讓他們眼見為憑，另外他亦與科技獨角獸等企業會面，邀請他們在港開業。

另外，陳茂波接受彭博社訪問時，表示不同意恒指下跌顯示市場對香港與中國內地沒有信心，認為市場受氣氛影響，不過及後利率將會下調，內地經濟正在走去年調整，今年將有可持續的穩定增長，對今年和明年皆感樂觀。

 

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