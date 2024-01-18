內地經濟疫後增長未如預期，陳茂波承認與會的商界領袖，對內地經濟發展和對香港相關影響表達一些憂慮，不過他借此機會解釋當局過去一年，在吸引戰略企業和人才到港的努力。他指商界領袖對當局至今取得的成就印象深刻，他亦有解釋當局將如何進一步增強競爭力，並發展創新和科技行業。

今年本港續舉行不同大型國際論壇，陳茂波指不少商界領袖已有一段時間沒有到訪香港，他們希望對香港有更多了解，陳茂波邀請他們親自來看看，讓他們眼見為憑，另外他亦與科技獨角獸等企業會面，邀請他們在港開業。

另外，陳茂波接受彭博社訪問時，表示不同意恒指下跌顯示市場對香港與中國內地沒有信心，認為市場受氣氛影響，不過及後利率將會下調，內地經濟正在走去年調整，今年將有可持續的穩定增長，對今年和明年皆感樂觀。

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