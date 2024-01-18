陳茂波指出，今年將有減息、內地和亞洲新興經濟體表現正面，加上現在地產有累積需求，一旦利率環境更清晰，市民可以考慮何時滿足其置業需求，現有樓市存貨可望被消化。他認為，對地產市場等長期投資者而言，目前是好時機。對於會否進一步減辣，陳茂波拒絕置評，不過指政府密切關注有關情况，政策目標是達到健康的樓市發展，與本港經濟發展相配。

不少香港人到深圳消費，陸路離境稅再被提起，陳茂波表示，不認為徵收離境稅有利香港，當局會舉辦更多活動，吸引內地和海外遊客。

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