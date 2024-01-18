其中證監會及警方注意到，Aramex採用的名稱與一家在迪拜金融市場（Dubai Financial Market）上市的物流公司的名稱非常相似，但沒有跡象顯示兩者有關聯。Aramex假裝提供免費投資意見，誘使受害人加入社交媒體聊天群組。在這些聊天群組內，聲稱是投資專家的人士向有興趣投資加密貨幣的受害人推介Aramex營運的網站。受害人其後被要求存入資金至指定銀行帳戶以作投資之用，但之後便無法提取他們的資金。

至於DIFX，證監會及警方注意到，其採用的名稱與另一家加密貨幣交易所的名稱非常相似，但沒有跡象顯示兩者有關聯。DIFX以與Aramex一案相似的手法，在即時通訊軟件上透過訛稱是投資專家的人士利誘投資者，並向不虞有詐的投資者推介DIFX營運的網站。與Aramex的個案相同，受害人被要求存入資金至指定銀行帳戶，但之後便無法提取他們的資金。

雖然警方已採取行動封鎖該兩家實體的可識別網站，但公眾應提防它們可能持續建立具有相似域名的網站。證監會亦再次提醒公眾，提防在社交媒體平台及即時通訊軟件上所分享的「好得令人難以置信」的投資機會及意見。

公眾亦應注意，一些有欺詐成分的無牌平台不時會採用與合法實體相似的名稱以混淆視聽。因此，投資者在作出投資決定時應保持警惕，提防欺詐行為。

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