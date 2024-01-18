該公司又指，包括中國及日本以外的「其他亞太地區市場]」、「禮品、玩具及家庭用品」及「網上零售業務」，是推動銷售的三項主要動力，其餘項目的表現則較去年疲弱。禮品、玩具及家庭用品是本季唯一指數錄得升幅的空運商品，並於所有空運商品之中居首。其他所有空運商品指數均下滑，以食物及飲料指數的跌幅最爲顯著。

在地區方面，除了亞太地區指數外，所有市場指數都均錄得跌幅，當中以美洲市場在本季大幅下挫，成爲跌幅最大的市場。DTI調查每季就市場業務需求和發展趨勢訪問不少於600間以香港為業務中心、並有參與跨境入口或出口空運貿易的公司。指數以50為中立水準線，指數距離50愈遠，表示對前景（正面或負面）的展望愈為強烈。

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