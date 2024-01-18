富邦銀行行政總裁兼董事總經理鍾國強表示，員工是富邦銀行最寶貴的資產。富邦銀行一直致力促進愉快、共融和家庭友善的職場文化，推出一系列措施維護員工的健康和福祉，包括在家工作、彈性上班時間及每月額外休假。

此外，富邦銀行還設立了CEO Award以表彰員工為優化業務而提供有效及創新的建議方案。

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