富邦銀行（香港）為進一步推動家庭友善與共融的職場文化，最近提升了多項員工福利，包括新增新生嬰兒生育補助，每位新生嬰兒可獲港幣30,000元津貼；設立教育獎學金獎勵員工子女的學術成就，每年總金額為港幣100,000元；除每月額外休假安排外，員工於無公眾假期的月份可獲特別半天休假。
富邦銀行行政總裁兼董事總經理鍾國強表示，員工是富邦銀行最寶貴的資產。富邦銀行一直致力促進愉快、共融和家庭友善的職場文化，推出一系列措施維護員工的健康和福祉，包括在家工作、彈性上班時間及每月額外休假。
此外，富邦銀行還設立了CEO Award以表彰員工為優化業務而提供有效及創新的建議方案。
其他報道
「DHL香港空運貿易領先指數」首季整體空運指數較上季旺季回落
證監會：宣稱虛擬資產交易平台「Aramex」及「DIFX」涉嫌欺詐
皇璽集團：已議決在華發展酒品供應業務 致力成為中國知名酒品供應商
凱升： 因面對不明朗決定售俄羅斯渡假村 董事集體辭職與此有關
陳茂波：國際政商領袖關注香港經濟發展多於23條立法 對今明年內地經濟有信心
創14個月低後倒升 恒指收市升114點 儲局靜默前波幅收窄 北水連續5日流入
胡錫進補倉12萬人幣 稱對補倉義無反顧 「2800點以下遍地是黃金」
大摩預計今年本港樓價跌一成 回到2016年8月水平 睇好領展