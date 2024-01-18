經過主要央行幾個月的共同努力控制通脹，情況似乎有所改善，但利率確定的問題仍然存在。 紐約梅隆銀行 IM 的全球經濟與投資分析 (GEIA) 團隊表示，未來十年政策利率將徘徊在 4.5% 附近。 在這種環境中，金融狀況可能會減緩經濟活動，甚至可能導致成長合約和就業流失。雖然今年有望實現穩健回報，但 2023 年投資者擔心但卻避免的經濟衰退被推遲至今年可能性仍然很高。

Newton Investment Management多元資產Paul Brain表示，紅海風險因素，令油價獲得支持，相信油價會徘徊在75-80美元/桶，而跌至65美元左右會導致油組減產而得到支持。在選舉年通常對經濟有利，但赤字規模限制了政府實施額外增加支出。由於經濟前景仍不明朗，限制性貨幣政策預計將持續，個別企業可能面臨累積的營運和再融資成本，而消費者可能在高通脹的情況下縮減消費。 該團隊也強調了市場信心疲軟引發特殊風險的可能性。

Insight Investment固定收益投資專家主管April LaRusse表示，2024年看到公司層面的敏感度要高得多。「我們認為 2024 年的情況應該有利於主動管理，在高收益領域，風險胃納較高的投資人可以從被調降評級的墮落天使債券中找到值得留意的機會，主動型基金經理也可以在此創造超越傳統高收益的回報機會。」

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