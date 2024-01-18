路透報道引述知情的消息人士指，花旗集團在檢視全球運作的過程中，計劃裁減約20名位於亞太地區證券分析員，當中有兩名在港的分析員會受到影響。其餘受影響的地區分析員，來自日本、澳洲及韓國。這相對該行全球不同市場有過百名研究員工而言，只屬小規模。花旗則沒有回應路透的查詢。
較早前花旗表示過，計劃在未來兩年裁減約2萬名員工。在今次傳出裁減亞太地區分析員同時，此前該集團旗下證券交易部門，已經有3名高級職員已離職。據彭博報道指，該行的亞太區經濟研究總監劉利剛，及亞洲財富管理部門內的南亞地區投資顧問主管Rob Hoffman，亦已經離職。
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