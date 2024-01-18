路透報道引述知情的消息人士指，花旗集團在檢視全球運作的過程中，計劃裁減約20名位於亞太地區證券分析員，當中有兩名在港的分析員會受到影響。其餘受影響的地區分析員，來自日本、澳洲及韓國。這相對該行全球不同市場有過百名研究員工而言，只屬小規模。花旗則沒有回應路透的查詢。