產擬資產託管公司幣護（Aegis Custody）今日宣布，在聯企融資集團支持下，與四方精創香港、高陽科技（0818）、滙港資訊合作，為香港銀行聯盟成立虛擬資產服務中心DASH；幣護亦正在建立託管營運模擬實驗室「Custody+實際室」，支持本地銀行業界發展虛擬資產業務的技術基礎。
幣護創辦人兼行政總裁魏巧杰表示，香港監管當局去年底擬允許比特幣現貨ETF上市、推出穩定幣諮詢等，現時正是最好時機在港發展託管業務。她指出，如果以交易所進行託管的成本較高，因為銀行更合適進行託管，公司可提供技術解決方案，現時香港市面上未有此解決方案，有信心為銀行提升虛擬資產託管的能力，香港更有可能走在世界前端。
幣護香港聯席主席及聯企融資集團主席葉仕偉預期，DASH可在今年着季投入服務，幣護並非交易所，而是提供託管服務，在美國及香港均持有託管牌照，但業務不涉及交易，因此無需取得其他牌照。
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