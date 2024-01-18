其中，香港及澳門市場同店銷售在第三季增加80%，為集團零售業務的主要增長動力，且超越2019財年第三季一成；而内地同店銷售在低基數的情況下，於第三季有雙位數字升幅達增加18%。

此外，集團黃金及鉑金産品整體零售值佔比按年上升 1 個百分點至 79%，並較 2019 財年第三季佔比上升15%，爲集團零售業務增長的主要推動力。

展望未來，集團認爲內地鑽石產品需求仍然疲弱，將繼續積極推廣鑽石類別以外的定價首飾產品，尤其定價黃金產品，以改善定價首飾產品的表現。另外，集團看好海外市場的龐大發展潛力，因此將投放更多資源積極拓展海外市場。在港澳的旅遊業及宏觀經濟持續改善下，預期可令其業務維持良好增長勢頭，加上受惠於營運槓桿效益，集團期望於本財年業績超越疫情前表現，並再闖高峰。

截至2023年12月31日，該集團全球共有146間「六福」自營店，包括68間設於內地、50間設於香港、16間設於澳門及 12 間設於海外。於上述日期，連同 2,959 間內地及 9間海外品牌店，該集團在世界各地合共設有 3,114 間「六福」店舖，加上239間位於內地其他副品牌及/或產品線的店舖，全球共有3,353間店舖。

而該集團於第三季在內地淨增加62間店舖，其中44間為「六福」店，18間為「福滿傳家」店，2間為「六福精品廊」店，4 間「Love LUKFOOK JEWELLERY」店，及減少 6間「Goldstyle」店。

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