集團指，上季由於公司加強推廣經典產品，在八款熱銷經典產品基礎上推出「奈雪八香」系列後市場反響積極等因素，奈雪的茶門店表現好於預期。

門店拓展方面，集團於2023年全年共計淨新增506間奈雪的茶直營門店，並於2023年12月在泰國曼谷核心區域開設首間門店，開業後受到當地消費者熱烈歡迎。

同時，集團將繼續在加盟業務及境外市場拓展等方面加大投入。此外，本集團正在逐步關停子品牌台蓋的門店。

截至2023年12月31日，集團合計運營7間台蓋門店。預計在2024年，這些台蓋門店將陸續關停。

2023年上半年，台蓋錄得門店經營虧損約470萬元。關停台蓋門店乃主要考慮到台蓋品牌於過往並未給集團創造可觀盈利，且集團希望將業務聚焦於主營品牌奈雪的茶。

雖然關停台蓋門店預計將為集團帶來人民幣數百萬元的閉店損失，但從長遠角度，此舉將有利於集團控制成本，加强戰略聚焦。

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