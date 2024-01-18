星展銀行高級投資策略師楊政齡則表示，現時市場情緒及缺乏強勁政策催化劑去推對企業盈利增長，為中國現時市場面對的主要問題；他提到，星展旗下一份報告中有搜羅中國政府過去一年推行的一系列政策，認為中國政府推出的政策正具針對性，以助特定行業如消費及內房板塊。

該行亦將美股評級調至「增持」，星展建議的資產配置中，其中28%投資予美股、23%投資予已開發市場的公司債券、11%投資予已開發市場的政府債券、11%日本以外亞洲區股票、6%新興市場債券、5%日股及2%分配予歐洲股票，其餘則以特定比例，投資予其他資產類別如黃金、私募股權及對沖基金等。

侯偉福續指，星展據美聯儲不同的息口政策，對債券風險回報進行預測。該行預計，即使美聯儲今年加息200點子內債券，亦不會錄負回報；若今年內暫停加息或減息100點子，則分別預計錄6厘及9厘回報。

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