星展銀行投資總監侯偉福表示，市場憧憬中國於去年初疫後重新開放，惟當時中國政府並無強勁財政及貨幣政策出台，他亦不建議該行旗下客戶增加對中國部分配置，直至強而有力的政策出台；他續指，最近許多外國基金經紀已「低配」中國部分的資產。他亦提到中國估值，截至去年8月，中國股票的市帳率為1.2倍，而環球股票則為2.7倍。
星展銀行高級投資策略師楊政齡則表示，現時市場情緒及缺乏強勁政策催化劑去推對企業盈利增長，為中國現時市場面對的主要問題；他提到，星展旗下一份報告中有搜羅中國政府過去一年推行的一系列政策，認為中國政府推出的政策正具針對性，以助特定行業如消費及內房板塊。
該行亦將美股評級調至「增持」，星展建議的資產配置中，其中28%投資予美股、23%投資予已開發市場的公司債券、11%投資予已開發市場的政府債券、11%日本以外亞洲區股票、6%新興市場債券、5%日股及2%分配予歐洲股票，其餘則以特定比例，投資予其他資產類別如黃金、私募股權及對沖基金等。
侯偉福續指，星展據美聯儲不同的息口政策，對債券風險回報進行預測。該行預計，即使美聯儲今年加息200點子內債券，亦不會錄負回報；若今年內暫停加息或減息100點子，則分別預計錄6厘及9厘回報。
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